Soudan: Wagdi Salih - Le comité de démantèlement de l'autonomisation continue son travail dans un esprit d'équipe

Khartoum — Le Comité suprême pour démanteler le régime du 30 juin, éliminer l'autonomisation et récupérer les fonds publics, poursuit son travail inlassable avec l'esprit d'équipe pour achever les tâches qui lui sont assignées, soutenu par la confiance, le soutien et l'appui du peuple soudanais.

Le membre du comité, Wagdi Salih a déclaré sur sa page Facebook : "malgré les conditions de santé que traverse notre pays à la suite de la pandémie de Coronavirus et de la fermeture totale des institutions publiques, nous n'avons rien laissé de côté dans les travaux du comité et nous vous promettons que nous continuerons notre travail jour et nuit et dans les jours à venir, nous vous donnerons un rapport sur les travaux du comité et ses décisions, et nous vous promettons que nous ne vous décevrons pas et resterons fidèles au sang de nos martyrs et que nous travaillerons à démanteler le régime défunt du 30 juin et ses fronts économique et politique et à récupérer les fonds volés par son gang et à le restituer au Trésor public. "

Wagdi a salué chaleureusement le groupe brillant qui travaille jour et nuit au sein du comité et n'apparaît pas dans les médias, soulignant qu'ils font un excellent travail dans la foi et la sincérité de la révolution et de ses objectifs.