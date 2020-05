Congo-Brazzaville: COVID-19/Économie - Le gouvernement congolais mise sur la dynamique du système bancaire

L'impact de la crise sanitaire du Covid-19 est perceptible sur les activités économiques, entraînant une baisse des prévisions de croissance entre -6 et -9% en 2020, contre 2,4% l'an dernier. L'exécutif entend mobiliser des financements en faveur des chantiers de BTP, du tourisme et de l'hôtellerie, pour tenter de redémarrer la machine de l'économie.

Le Comité national économique et financier, qui s'est réuni à la banque centrale à Brazzaville le 15 mai, a relevé les conséquences dévastatrices de la pandémie du coronavirus sur l'emploi, la croissance et la consommation. Par rapport à l'extérieur, les experts ont fait état des difficultés à venir en matière d'importations et d'exportations.

Mais le directeur national de la Banque des États de l'Afrique centrale (BEAC), Michel Dzombala, s'est montré rassurant peu après la réunion du comité national économique et financier. « Les banques congolaises se portent bien malgré la crise. Toutes les mesures qui sont prises par le gouvernement, la banque centrale et les autres acteurs vont dans le sens de pouvoir permettre aux établissements bancaires de continuer à financer l'économie de façon à ce que les entreprises, les particuliers, puissent retrouver une activité et un mode de vie souhaitable », a-t- il assuré.

Pour encourager les banques à prêter de l'argent aux entreprises, l'État congolais a pris des mesures, dans le cadre de la task force, dans le sens de l'assouplissement de sa politique monétaire, notamment à travers la baisse du taux directeur, du taux de la facilité de prêt marginal. Les autorités ont également décidé d'élargir la qualité de certains supports qui sont admis au financement. «Nous pensons que dans les prochaines semaines, les banques vont mettre en place les différentes mesures qui leur incombent pour pouvoir apporter ou soulager les entreprises, dont celles qui évoluent dans les secteurs complètement sinistrés du BTP, du tourisme et de l'hôtellerie », a ajouté le directeur national de la BEAC.

À noter qu'au cours de leur réunion, les membres du Comité national économique et financier ont adopté le règlement intérieur de cette nouvelle entité née des cendres du comité monétaire économique et financier et du Conseil national de crédit. La rencontre de vendredi dernier, dont certains membres ont participé en visioconférence, a été donc une session inaugurale de cette instance technique de politique monétaire et financière.