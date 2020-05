Sénégal: Habib Thiam, président du collectif des producteurs et exportateurs de graines d'arachide - « Le fait d'anticiper la mise en place des semences est très importante»

Cette fois ci, je pense que c'est une première. Parce que dès le mois de mai, le ministre de l'Agriculture et de l'Equipement rural a instruit la mise en place des semences. Parce qu'il faut d'abord procéder à la mise en place des semences avant leur distribution. Il a décrété la fin de la mise en place des semences pour ce 30 mai. Cette innovation, c'est une rupture parce que d'habitude on attendait jusqu'au mois de juin pour faire la mise en place des semences

Pour le moment, on ne peut rien dire. On peut juste saluer quand même le fait que le gouvernement s'est très tôt engagé dans la campagne de distribution des semences et intrants pour préparer la campagne agricole. Le gouvernement a pris aussi de nouveaux dispositifs dans le cadre de la distribution aux ayants droits et dans le cadre de la sincérité des acteurs, parce que tous les acteurs ont signé un engagement solennel pour le respect des engagements pris. Tout cela, je pense que ce sont des actions à saluer et à encourager pour le meilleur encadrement de la distribution des semences afin d'éviter les errements et les contournements qui sont toujours notés dans ce sens. Je pense que les acteurs vont respecter leur engagement en attribuant ces semences et ces intrants aux ayants droits et en quantité exacte.

La distribution n'a pas encore commencé parce que les vivres destinés à l'aide alimentaire sont aussi déposés au niveau des magasins. Il va falloir une stratégie très intelligente pour qu'au moment de déstockage des vivres, on puisse amener les semences et au moment de finir les semences pouvoir mettre en place les intrants. Le fait d'anticiper cette mise en place est très importante, compte tenu de la situation actuelle de pandémie du covid 19 et des prévisions météorologiques. Nous prions que la pluie réponde et que les actions se déroulent normalement au niveau des commissions. Je pense que dans l'ensemble pour le moment tout se déroule bien. J'espère qu'on va continuer dans cette dynamique ».