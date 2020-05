Sénégal: Mbour / Problematique des semences - Polémique autour des quotas

La question des semences relance une problématique de gestion et répartition des intrants agricoles. Au centre de cette problématique entre gros et producteurs d'arachide, une interrogation taraude l'esprit, l'avenir des productions agricoles sans des semences subventionnées par l'Etat constitue une préoccupation. Si d'aucuns acceptent d'y renoncer, d'autres évoquent les péjorations climatiques et l'irrégularité des pluies ne permettant d'avoir une bonne assise de récoltes permettant de faire des réserves pour des semences de qualité. Un focus sur la distribution des semences nous a poussé à revisiter de la période coloniale à nos jours, les réalités, méthodes et procédés par lesquels, les cultivateurs accèdent aux semences. Enfin, le processus de mise en place des lobbies des gros producteurs et l'on se demande s'ils sont des ayants droit ou privent-ils ceux qui doivent en disposer.

Doudou Cissé, un opérateur économique spécialisé dans la gestion et la distribution des semences, et gérant de secco n'y passe par mille et une voies pour donner son point de vue. Selon lui, la politique s'est improvisée dans le monde agricole. Elle est alimentée par les divergences entre des orientations des leaders ou camps politiques voulant innover le secteur primaire. L'attribution des quotas des semences remonte à la première alternance à la tête du pays. La grande offensive agricole tant initiée et chantée par Abdoulaye Wade fait des privilégiés attributaires de gros quotas de semences à partir de la direction de l'agriculture et du ministère.

Ainsi, les agriculteurs pour y faire face ou s'y confiner, ont participé à la création et à l'accompagnement du syndicat Jappando devant permettre au monde de parler d'une même voix, une harmonisation de la gestion de leurs préoccupations autour d'un directoire. Les premiers pas ont été posés à Thiès. Cette structure va avoir des démembrements jusque dans les communes. Des cellules de distribution des intrants sous la supervision de la direction de l'agriculture leur donnant un agrément doivent assurer la distribution des semences. Doudou Cissé rappelle que les problèmes des quotas de semences ont surgi avec la polémique autour des gros producteurs. Son avis est pour le maintien de la subvention sur les semences car, en période de manque de pluies et de péjorations climatiques, les paysans vont avoir des problèmes pour une reconstitution de leur capital semencier. Seul le gouvernement est dans les possibilités d'y pallier, de trouver une solution. Selon lui, la suppression des subventions sur les semences n'est pas pour demain.

Pour Monsieur Cissé, les tiraillements et discussions sur les semences n'ont jamais existé au cours de la période coloniale car, les gros producteurs étaient connus sur la base de critères d'abord le taux de vente, ensuite la dimension par le nombre des membres de la famille du concerné. Ceci jure d'avec la réalité du terrain aujourd'hui où des cultivateurs à col blanc parviennent à détenir des quotas de semences sur des bases saugrenues. Une commission mise en place supervisée par l'administration était montée à partir des rôles d'impôt statuant sur les prêts de semences. Le quota alloué à chaque paysan, selon lui, dépendait du nombre de personnes pour qui, l'impôt était payé.

Au préalable, des dispositions pratiques étaient prises par la commission comprenant le chef de village qui procédait avec eux, à une visite, carré par carré, pour s'enquérir de la fiabilité des déclarations.

Ainsi, après ce recensement, un carnet débiteur est pris pour consigner le poids dû à chaque cultivateur variant selon le genre, 120 kilogrammes par homme et 60 par femme. Jusqu'à l'indépendance, les commissions de distribution des semences ont fonctionné ainsi avec le concours d'un secrétaire, un gérant de secco ou un agent de l'office national de commercialisation agricole du Sénégal. Un procès-verbal est dressé à chaque opération de distribution quotidiennement et par semaine.