Algérie: Covid19/Préparation de la saison estivale - Beldjoud s'assure de l'opérationnalité des éléments de la Protection civile

Alger — Le ministre de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire, Kamel Beldjoud, s'est enquis, jeudi à Alger, de l'opérationnalité des éléments de la Protection civile (PC), en vue de faire face au nouveau coronavirus (Covid-19) et de se préparer à la saison estivale 2020, indique vendredi un communiqué de la Direction générale de la Protection civile.

M. Beldjoud a effectué, jeudi, en compagnie du wali d'Alger, Youcef Cherfa, du directeur général de la Protection civile, le colonel Boualem Boughlef et du Directeur général de la Sûreté nationale (DGSN), Khelifa Ounissi, une visite de travail et d'inspection au siège de la direction et de l'unité principale de la Protection civile de la wilaya d'Alger, où "il s'est enquis de la disponibilité et de l'opérationnalité des éléments et de l'ensemble des responsables locaux pour l'accomplissement de leurs nobles missions durant cette conjoncture exceptionnelle marquée par la lutte contre le Covid-19, outre leur préparation à la saison estivale 2020", note le communiqué.

Dans ce cadre, M. Beldjoud a insisté sur «le professionnalisme et l'engagement des agents de la Protection civile dans l'accomplissement de leurs nobles missions, qui ne peuvent être réalisées que par une prédisposition innée et instinctive et après une formation technique au niveau des écoles de la Protection civile», soulignant que ces agents ont prouvé leur opérationnalité, professionnalisme et leur sens de sacrifice et d'abnégation, notamment lors des grandes crises.

Au terme de sa visite, le ministre de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire, a partagé un repas d'Iftar avec les agents de la protection civile.