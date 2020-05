Sénégal: Nouvelle stratégie de confinement des cas contacts chez eux - Boulevard ouvert... à COVID-19 !

Alors que la directrice de la Santé publique et présidente du Cnge soutenait, il y a peu, « qu'il est inconvenable de confiner les cas contacts à leur domicile » car, « une telle stratégie va générer la psychose dans les maisons », voilà que la nouvelle stratégie du ministère de la Santé opte de confiner les cas contacts chez eux. Comme l'a dit hier, vendredi, le Dr Abdoulaye Bousso, directeur du Centre des opérations d'urgence sanitaire (Cous), « les cas contacts seront pris en charge dans leur domicile », pour « que nos hôpitaux ne soient pas transformés en hôpital Covid». Focus sur les contours de la nouvelle stratégie de riposte qui semblent ouvrir le boulevard à... Covid-19.

La communication du ministère de la Santé et de l'action sociale semble partir dans tous les sens. Comme en témoigne la dissonance notée hier, vendredi, lors du point de la situation virologique sur Covid-19, entre les principaux responsables de la riposte. « On ne peut pas confiner les cas contacts dans leur domicile. On serait obligé de mettre un gendarme sur chaque portail et cela n'est pas possible. De plus, imaginez la psychose que cela peut créer dans les maisons... », avait en effet soutenu la directrice de la Santé publique et présidente du Comité national de gestion des épidémies (Cnge), lors de l'une de ses sorties sur la maladie de Covid-19.

Hier, vendredi 15 mai, elle a été vraisemblablement désavouée avec la nouvelle stratégie adoptée dans la riposte. Lors du point de la situation virologique, Dr Abdoulaye Bousso du Centre des opérations d'urgence sanitaire (Cous) a expliqué : « concernant les contacts, au début, nous avions une prise en charge à domicile des contacts, puis nous sommes passés à un confinement des contacts dans les hôtels. Aujourd'hui, la prise en charge va se faire à domicile. Donc, ils vont être confinés à domicile et les réceptifs hôteliers vont être dédiés aux personnes positives ».

Et de justifier : « cette stratégie permettra d'avoir beaucoup plus de capacités parce qu'aujourd'hui, ce que nous voulons c'est que nos hôpitaux ne soient pas transformés en hôpital-Covid et que l'ensemble des autres maladies puissent continuer à être prises en charge dans nos structures de santé ». Les services du ministre Abdoulaye Diouf Sarr s'engagent ainsi dans une restructuration du plan de riposte originel contre un tout nouveau schéma qui confine les cas contacts chez eux. Suffisant pour certains de se demander si les Sénégalais ne sont pas désormais livrés à eux-mêmes.

Après la réouverture des lieux de culte et des marchés, l'allègement du couvre-feu et l'annonce d'une reprise des cours pour les élèves en classe d'examen, voilà le confinement des cas contacts dans leurs propres maisons. Pour dire que dans sa riposte contre Covid-19, le Sénégal ne sait plus sur quel pied danser. Au risque de voir la contamination prendre davantage ses aises