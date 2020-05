Cote d'Ivoire: Périodes de couvre-feu - Les pompiers ont enregistré 6693 interventions et 39 décès

Durant la période du couvre-feu instauré par le gouvernement en vue de freiner la propagation de la pandémie à coronavirus, le Groupement des sapeurs-pompiers militaires (Gspm) a enregistré 6693 interventions et 39 décès, rapporte-t-il.

En effet, concernant la première phase allant du 23 mars au 7 mai 2020, de 21h00 à 05h00, 6353 interventions ont été enregistrées, soit une moyenne de 141 sorties et la prise en charge de 4900 victimes pour 35 décès. Ces secours portent essentiellement sur 2240 femmes en travail, 1939 malades et malaises, 467 évacuations sanitaires et 156 personnes assistées.

Pour la deuxième phase allant du 8 au 14 mai 2020, de 23h00 à 04h00, 340 interventions ont été enregistrées et 301 victimes prises en charge pour 4 décès. Il s'agissait principalement de 134 femmes en travail, 106 malades et malaises, 28 évacuations sanitaires et l'assistance à 5 personnes.