Sénégal: Accompagnement de la riposte contre COVID-19 - L'Unicef livre 171 millions de francs de matériels

Le Fonds des nations unies pour l'enfance (Unicef) se joint au rang des généreux donateurs pour le compte de la riposte contre Covid-19.

L'organisation onusienne a remis au ministère de la Santé et de l'action sociale un lot de matériel médical composé de 10 concentrateurs d'oxygène, 120 thermo flash et 6720 masques de type FFP2 N/95 et 1000 cartons d'eau de javel. Le don qui a été reçu par les services de Diouf Sarr est évalué à 171 millions de nos francs.

Pour appuyer également les efforts de l'État visant à assurer la protection des personnels soignants, l'Unicef va bientôt mettre à la disposition du ministre de la Santé et de l'action sociale un autre lot composé de 11200 équipements de protection individuelle et de 1680 masques chirurgicaux.

L'autre engagement pris par l'Unicef est de soutenir la communication de risque et l'engagement communautaire (Crec), notamment en renforçant la communication de masse avec la production d'affiches, la production et la diffusion de spots et de capsules dans plusieurs langues du pays dans les Tv, Radio y compris les radios communautaires.

Sans oublier qu'elle intervient en appui au ministère de l'éducation nationale (Men) dans le déploiement de l'initiative « Apprendre à la Maison » au bénéfice des populations les plus vulnérables, et pour préparer la réouverture des établissements scolaires à travers la dotation de kits d'hygiène et de protection à destination des élèves et des enseignants.