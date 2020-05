Tunisie: Champs et contre-chants - Analyse contemporaine des dynamiques culturelles à l'œuvre en Tunisie (I)

opinion

Au-delà des mécaniques traversant le monde passionnant de la culture, une nouvelle dynamique est à l'œuvre depuis presque dix ans, l'ancienne manière de concevoir l'intervention publique sur ce secteur ainsi que l'action culturelle de l'ancien régime est morte et ne reviendra pas. L'ensemble des acteurs de cet écosystème foisonnant, multipolaire et multidimensionnel coexistent et réinventent des équilibres constamment. Ceux qui semblent toutefois les plus perdus sont ceux qui se sont définis toute leur vie en opposition à l'ancien système. Ceux-là sont comme déracinés, ayant perdu leurs repères, leurs assises. Orphelins d'un monde qui n'existe plus, ils condamnent et refusent le droit d'exister à ce nouveau monde en train de croître. Mais ce monde est déjà là et grandit chaque jour un peu plus.

Parler de culture est à la mode. Et ce ne sera pas quelqu'un qui a dédié les six dernières années de sa vie au développement de ce secteur dans notre pays qui va s'en plaindre. Bien au contraire, pourvu que la mode ne passe pas et que l'on continue à débattre de ce sujet fondamental pour la constitution d'un individu, pour le plein épanouissement des consciences individuelles et collectives et pour le positionnement d'un pays sur les cartes du monde intellectuel et économique de son temps. De plus, observer ce monde est un merveilleux moyen d'observer la situation du pays comme à la loupe.

La rationalité pique une crise

La crise de l'autorité que nous traversons depuis 2011 n'a pas épargné ce secteur d'activité. Le règne de la défiance à l'encontre de l'intervention publique a amené à une crise de la légitimation de l'action culturelle. Et alors que notre pays entre dans la postmodernité, que le pluralisme politique et la liberté de parole et de création sont plus respectés que sur les deux-tiers de la planète, le monde de la culture est décomposé en divers champs qui sont en concurrence les uns avec les autres. Et aucune instance ne peut plus être considérée comme une autorité pouvant leur accorder la légitimité.

Depuis Husserl, l'humanité n'a pas retrouvé sa capacité à placer aveuglément sa foi en sa raison, celles-ci ayant engendré les monstres idéologiques que l'on sait. Par conséquent, il n'y a plus de boussole absolue permettant de définir une vérité. La vérité est en partage entre toutes les visions du monde, le monde est multipolaire et chacun a le droit d'exister et de défendre son approche du monde et de la société. Celles-ci sont généralement constituées par un ensemble de signes et de représentations qui s'offrent aux consciences par l'intermédiaire d'objets intellectuels, de créations artistiques, de messages idéologiques, de prêches, religieux ou non... En dernière instance, la représentation du monde qui aura obtenu l'assentiment du plus grand nombre de consciences obtiendra généralement la majorité pour décider de ce qu'est et devrait être la société dans laquelle s'épanouissent ces consciences.

Et c'est pourquoi il est important de questionner les champs de la culture si l'on veut comprendre quelque chose aux transformations profondes que notre société vit et que nous n'arrivons pas à interroger. Faire culture n'a pas la même signification pour tous. Bien souvent, certaines choses n'apparaissent pas comme culturelles, elles n'en agissent pas moins sur les consciences. Et ce, d'autant plus insidieusement qu'elles avancent masquées. Et puisque la définition de la culture, de l'action culturelle, ne sera pas la même pour un libéral, pour un panarabe, pour un européophile, pour un francophile, pour un anglophile, pour un partisan de l'islam politique,pour un antisioniste ou pour un stalinien, il faut bien comprendre que ce monde de la culture est également un champ de bataille idéologique qui a pour objet de définir quelle est la culture qui a le droit d'exister et d'obtenir un soutien.

L'ancien régime ou l'hégémonie en actes

Dans l'ancien système, les moyens d'obtenir une légitimité en tant que créateur étaient balisés. De manière très schématique, la modalité dominante pouvait se résumer ainsi : le système et sa mécanique de contrôle faisaient de nous un artiste au prix d'un certain silence ou de certains accommodements et de jeux parfois complexes du chat et de la souris où une petite minorité d'artistes arrivait quand même à survivre en dissimulant, dans leurs œuvres, une défiance à l'égard du système, plus ou moins tolérée. Ou alors la résistance, la désobéissance plus ou moins affirmée, plus ou moins discrète, mais sous la protection et avec le soutien ou bien des organisations politiques nationales d'oppositions ou bien de la coopération culturelle internationale (autrement appelée diplomatie culturelle institutionnelle) nous donnait la possibilité d'être un artiste, tout simplement et loin de la politique, ou un artiste engagé et/ou opposant.

Pour des raisons évidentes de contrôle et de censure, le ministère de la Culture était quasiment le seul financeur de la culture et les financements privés se devaient de ne financer, produire et diffuser que ce qui était autorisé et légitimé par l'imprimatur officiel au risque d'une répression sévère. La diplomatie culturelle institutionnelle, par le biais des antennes diplomatiques que constituent les instituts culturels étrangers, jouait un rôle très important de financeur de la culture, prolongeant la politique étrangère des pays dont chaque institut culturel dépendait. Pouvant financer la culture contestataire avec l'argument de protéger la liberté de créer et de s'exprimer, mais pouvant aussi financer (et ainsi sur-légitimer) la culture officielle et ses représentants, en fonction des phases de tension ou d'apaisement avec l'ancien régime et/ou d'appartenance à des réseaux. Dans les deux cas, l'accès à des financements n'était pas lié directement à une valorisation du travail créatif, artistique ou de la qualité de l'œuvre produite, ni tributaire d'un succès commercial ou d'une mise sur un marché ou devant un public, mais répondait à des logiques purement clientélistes. Il s'agissait en quelque sorte d'une économie créative et culturelle du gratuit fondée sur des choix politiques.

L'accès aux droits économiques et sociaux pour les créateurs, artistes et hommes et femmes de culture était, quant à lui, tributaire de l'obtention d'une carte professionnelle dont l'octroi dépendait du degré de conformité avec le régime politique. Cette mécanique d'octroi clientéliste des cartes professionnelles a même poussé (et continue de le faire) certains créateurs dans le secteur de l'informel. À ce jour, ce problème de l'accès aux droits économiques et sociaux n'est d'ailleurs toujours pas résolu puisque la loi sur le statut de l'artiste est encore en attente après être restée, en dormance à l'ARP, ces deux dernières années et demie, du fait de la politique culturelle du contrôle et de la censure du précédent ministre des Affaires culturelles, mais également d'un refus de certains acteurs du secteur que ce système informel peut arranger. La collecte des droits d'auteur et droits voisins est un monopole d'Etat que seule l'une des directions du ministère a le droit de (ne pas) assurer. Cette non-collecte a également été un moyen de maintenir le contrôle sur les finances des créateurs et artistes et d'empêcher le développement d'une économie de la culture et le développement d'industries culturelles et créatives nationales qui aurait permis éventuellement de voir naître une autonomisation financière des créateurs et artistes et une plus grande professionnalisation des mondes de l'art et de la culture (avec entre autres une plus grande spécialisation et une division du travail). On le voit bien, l'ancien système avait pour doctrine de maintenir le contrôle sur les mondes de la culture et de l'art en empêchant toute possibilité pour ceux-là d'être autonomes financièrement, mais aussi en ayant une mainmise sur la formation des artistes, ainsi que sur les réseaux des quelque deux cent quarante maisons de culture sur l'ensemble du territoire.

Un fil d'Ariane pour se guider dans la complexité

Dorénavant, la guerre fait rage pour déterminer qui est le plus légitime à parler de culture, à faire de la culture. Puisque l'argent est le nerf de toute guerre, si l'on veut saisir quelque chose à ce qui se joue dans le monde de la culture, il s'agit d'analyser ses flux financiers et leurs différents enjeux. En effet, la culture n'est pas une activité qui peut se passer d'argent. Les mondes de l'art sont avant tout des mondes qui reposent sur des mécanismes complexes de production. Une œuvre n'est que rarement le résultat d'un travail purement solitaire et reposant sur la gratuité intégrale et l'autonomie totale d'un artiste créateur. De la matière première nécessaire à la création jusqu'aux besoins de la production, la culture a un coût. Et pour peu qu'elle soit destinée à être vue par un public, une œuvre implique pour être réalisée, produite, diffusée et mise à portée d'une audience un travail collectif et cela nécessite la mise en œuvre d'une économie complexe avec une multitude d'intervenants aux expertises diverses et variées. Tout cela doit évidemment être financé d'une manière ou d'une autre.

Depuis la révolution, de nombreux éléments sont venus compliquer cet ancien système. Tout d'abord, la logique systémique a littéralement explosé, sans pour autant provoquer la disparition des éléments la composant. Ainsi, les financeurs privés de la culture (appelés généralement « sponsors ») qui ne finançaient auparavant que ce qui était autorisé par le pouvoir politique ont pu, tout en continuant ce qu'ils faisaient et qui leur apportait suffisamment de visibilité, commencer à diversifier leur financement. De nouveaux entrants ont fait leur apparition : les fondations privées et les fondations d'entreprises, acteurs aux capitaux financiers relativement importants et répondant à des logiques d'intervention dépendant de la vision, des espoirs et parfois des intérêts de leurs fondateurs. L'Union européenne, après la révolution, a pris la décision de renforcer son intervention dans notre pays et y a déployé l'ensemble des instruments, mécanismes et dispositifs de coopération à sa disposition. La Tunisie est ainsi devenue, selon certains calculs, la tête de pont de la coopération bilatérale européenne. Dans ce lot a été mis en place un mécanisme de financement bilatéral destiné, lors d'une première phase au secteur culturel, puis touchant maintenant également des secteurs connexes à la culture (artisanat, tourisme, patrimoine bâti, innovation, jeunesse et sport).Ces décisions sont une réponse à la mise en œuvre de la stratégie de la politique étrangère de l'Union européenne visant à renforcer l'installation de la démocratie en Tunisie et à assurer la continuité de l'État tunisien durant la période postrévolutionnaire. Celle-ci se manifestant, pour la première phase touchant directement à la culture, par l'intermédiaire d'un outil de financement intitulé Pact (programme d'appui à la culture tunisienne) composé d'un fonds dédié directement au secteur culturel et d'un jumelage entre le ministère des Affaires culturelles tunisien et les ministères de la Culture français et belge. Il est à noter que les artistes, créateurs et les entrepreneurs créatifs et culturels ont également profité, dans les limites de ce que les lois et les réglementations en vigueur leur permettaient, c'est-à-dire trop timidement, de cette liberté pour développer par eux-mêmes et, parfois, de manière informelle une certaine économie.

Ces nouveaux entrants représentent une opportunité et un accès au financement selon une logique propre à chaque type d'acteur et selon des contreparties différentes pour chaque financeur. Les règles et mécanismes régissant l'accès à ces guichets ne sont plus aussi clairs que par le passé et la transparence n'est pas toujours le fort de ces nouveaux entrants. Le système qui s'est développé est complexe et les différents jeux d'alliances entre les acteurs reposent sur des équilibres mouvants et fragiles, et des rapports de force évolutifs. Les mondes de la culture sont aujourd'hui multipolaires et déstructurés. Et comme il n'est pas possible pour ce secteur de développer une économie autonome en raison des contraintes législatives et réglementaires. Cela entraîne une dépendance à ces accès aux financements qui doivent généralement être croisés, ce qui signifie une multiplication des contreparties à mettre en œuvre pour les acteurs du secteur.

(A suivre)

*Président de la Fondation Rambourg Tunisie, auteur de Journal d'une défaite, co-fondateur de la résidence d'artiste Dar Eyquem et consultant en ingénierie culturelle et en économie créative.