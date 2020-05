Sénégal: Bambey / Visite aux sapeurs-pompiers testés positifs - Le commandant Mor Seck rassure les populations

Le Commandant de la Brigade nationale des Sapeurs-pompiers était au chevet des éléments des soldats du feu de Touba isolés au niveau du Centre de réinsertion sociale de Bambey pour cause de Covid-19. Le Gendarme Mor Seck, Commandant de la Brigade nationale des Sapeurs-pompiers qui est venu apporter son soutien aux sapeurs-pompiers testés positifs à Covid-19 a tenu à rassurer les populations qui craignent d'être contaminées. Selon lui, les éléments ont été isolés de la population.

Le Commandant de la Brigade nationale des Sapeurs-pompiers était à Bambey pour rendre visite aux éléments de la caserne des Sapeurs-pompiers de Touba testés positifs au coronavirus (Covid-19). Le Gendarme Mor Seck, Commandant de la Brigade nationale des Sapeurs-pompiers explique : «je suis venu rencontrer tout le personnel de la compagnie de Touba.

A l'issue des tests qui ont été effectués, il y a une partie des effectifs qui étaient déclarés positifs qui sont placés au niveau de Bambey.

De l'autre côté, il y a des gens qui étaient testés négatifs et qui sont dans un centre au niveau de Mbacké». Et de poursuivre : «nous étions venus pour nous enquérir de la situation, pour leur dire que quelle que soit la situation, le Commandement est derrière son personnel pour lui apporter son soutien sur le plan moral, sur le plan médical. On vient aussi les rassurer que la famille qui est derrière ne sera pas laissée en rade et que le Commandement prendra toutes les mesures nécessaires pour les soutenir».

Le Commandant de la Brigade nationale des Sapeurs-pompiers rassure par ailleurs les populations. Selon lui, «le centre est totalement isolé et l'accès est règlementé. En plus, nos éléments des Sapeurs-pompiers sont bien isolés. Il n'y aura pas de contact entre les Sapeurs-pompiers et le reste de la population de Bambey».