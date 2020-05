Ile Maurice: Emirates reprend ses vols vers neuf destinations cette semaine

Un service modifié à bord, des magazines qui ne seront plus offerts, plus de bagages en cabine hormis les articles essentiels, le cabin crew et autre personnel portant un équipement de protection individuelle (EPI), qui comprend une blouse de protection jetable et une visière de sécurité... Ce n'est que dans de strictes conditions d'hygiène qu'Emirates reprend ses vols sur neuf destinations à compter du 21 mai. Voyager à bord d'un avion sera certainement différent de l'expérience connue jusqu'ici...

Londres Heathrow Francfort, Paris, Milan, Madrid, Chicago, Toronto, Sydney et Melbourne... Des correspondances à Dubayy seront également proposées aux clients voyageant entre le Royaume-Uni et l'Australie. Il faudrait toutefois que tous les clients répondent aux critères d'entrée de leur pays de destination.

Emirates s'engage aussi dans des vols de rapatriement avec des ambassades et consulats. Cette semaine, la compagnie aérienne prévoit des vols de Dubaï à Tokyo Narita (15 mai), Conakry (16 mai) et Dakar (16 mai).

Au chapitre de la sécurité sanitaire, des contrôles de température seront de mise à l'aéroport de Dubayy et des barrières de protection ont été installées aux comptoirs d'enregistrement. Le port de gants et de masques est obligatoire pour tous et les règles de distanciation sociale ainsi que les marquages au sol sont appliqués.