Cote d'Ivoire: COVID-19/Solidarité - L'épouse de Cissé Bacongo au secours des femmes qui ont perdu leurs activités

Lidegoué Danielle, l'épouse du ministre Cissé Bacongo, présidente de l'Ong Bloom, dans un élan de solidarité dans cette période de Covid-19 et de jeûne musulman, a fait parler son cœur le 9 mai 2020, à Adjamé-Williamsville au terrain Oumar Koné.

Elle a remis des kits alimentaires et sanitaires (sacs de riz, cartons d'huile, de sucre, de lait, de gels hydro-alcooliques, de cache-nez etc.) à 100 femmes dont 60 qui ont perdu leurs activités en raison du Covid-19, 20 femmes déscolarisées et 20 présidentes d'association.

« Ce petit geste symbolique pour vous accompagner à supporter cette situation dont nous souhaitons tous la fin, le plus tôt possible », a-t-elle indiqué avant de profiter de l'occasion pour rendre hommage aux femmes d'Adjamé dont les activités tournent aujourd'hui au ralenti à cause du coronavirus.

« Au-delà de ce don, mon désir le plus ardent est que nous restions unis. Organisez-vous. Nous viendrons vous rencontrer et nous formerons une famille soudée afin d'impacter et de faire éclore le potentiel qui se trouve en chacune des femmes d'Adjamé », a exhorté Mme Cissé.

Outre les dons, Lidegoué Danielle épse Cissé Bacongo a sensibilisé les femmes à l'autonomisation et l'émancipation. « Je crois en votre capacité à vous mobiliser pour le travail et à œuvrer pour le développement de notre pays. Nous voulons œuvrer pour une plus grande représentation féminine et un accès à l'éducation pour toutes. C'est pourquoi, nous engageons toutes les femmes et jeunes filles à rejoindre nos rangs afin qu'elles se conscientisent et maîtrisent des notions d'autonomisation et d'émancipation », a-t-elle invité.

Á noter que cette caravane de solidarité va parcourir toutes les communes du district d'Abidjan.