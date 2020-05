Congo-Brazzaville: COVID-19 - Jean-Claude Ibovi au chevet des démunis des quartiers 604 et 605 Talangaï

Le député de la deuxième circonscription électorale de Talangaï, Jean-Claude Ibovi, a offert le 14 mai des vivres à environ 1200 familles démunies victimes au Covid-19 et des inondations.

Regroupés dans les sites, les bénéficiaires de ce geste de générosité ont remercié le député, Jean-Claude Ibovi. « Je remercie Dieu d'avoir touché notre député pour qu'il puisse penser aux veuves et orphelins », a dit l'une des bénéficiaires Françoise Kedibitala.

Assisté par deux chefs de quartier et les responsables de dix-neuf blocs, le député de Talangaï II a indiqué que ce geste était une reconnaissance envers la population. « En cette période de crise sanitaire, c'est presque tout le monde qui est démuni. Les taximen et les mille jeunes filles-mères que j'ai pu former pendant cinq ans n'arrivent plus à coudre à cause du confinement. Nous avons pu faire l'essentiel par rapport aux deux chefs de quartier qui ont travaillé avec les dix-neuf blocs de la circonscription pour toucher au moins les personnes les plus vulnérables », a expliqué Jean-Claude Ibovi.

Le président du Mouvement pour la démocratie et le progrès a salué le fait que la population a commencé à intérioriser certains gestes barrières comme le porte de masques et la distanciation sociale.

« Deux mois de confinement à domicile pour une personne qui vivait au jour le jour, ce n'est pas facile. Ce sont des choses qui n'étaient pas prévues. C'est maintenant au gouvernement de voir s'il peut décompresser un peu la situation », a déclaré Jean-Claude Ibovi.