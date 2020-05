Congo-Kinshasa: COVID-19 - Certains certificats de décès seraient trafiqués

Le chef de l'Etat, Félix-Antoine Tshisekedi, a été informé au cours du dernier Conseil des ministres du vendredi 15 mai tenu par vidéoconférence, au sujet d'un trafic qui consisterait à pousser des familles à déclarer que leurs membres sont décédés du covid-19 moyennant rétribution. Le ministre de la santé été enjoint de procéder à la vérification de ces allégations.

Il y a quelques jours, une vidéo a circulé sur la toile dans laquelle de nombreuses familles s'indignaient contre les certificats de décès truqués émis, dans un hôpital de place, sur leurs parents décédés. Alors que les causes de leur décès étaient ailleurs, les dépouilles qui sortaient de la morgue étaient curieusement estampillés Covid-19. Le plus patent est ce cadavre considéré comme une victime de plus du coronavirus sorti de la morgue d'un centre médical alors qu'il s'agit d'un accidenté ! Dans les réseaux sociaux, plusieurs victimes de ce type de machination ont commencé à donner de la voix à l'image de ce jeune-homme dont le père a succombé à l'indifférence totale du personnel soignant qui, sans le consulter, conclu hâtivement à un cas positif au coronavirus. Ces genres de faits deviennent récurrents dans certains hôpitaux de Kinshasa où, entend-on dire, des familles sont poussées à faire des déclarations de décès des membres de leurs familles pour cause de Covid-19 moyennant rétribution.

Cette situation a été portée au niveau du gouvernement qui s'est décidé de s'y pencher sérieusement. En effet, lors de sa 31e réunion du Conseil des ministres tenue le 15 mai par vidéoconférence, le chef de l'Etat, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a été pleinement informé au sujet de ce trafic organisé dans certains milieux médicaux à Kinshasa. Dans des vidéos partagées sur les réseaux sociaux, plusieurs membres des familles ont dénoncé, entre autres, les services de l'INRB qui les obligeraient à lier les décès de leurs membres de familles respectives au Covid-19. Pour quelle finalité ? A en croire une certaine opinion, plus le nombre des victimes au Covid-19 va crescendo, plus l'allocation financière en termes d'assistance des bailleurs de fonds serait plus consistante ! Des assertions à prendre sur des pincettes, encore que ce prétendu trafic de certificats de décès relève encore de l'émotion sans être soutenu par des preuves probantes.

Pour le chef de l'Etat, il n'est nullement question que de tels agissements puissent porter atteinte aux efforts du gouvernement congolais dans sa lutte contre la pandémie du Covid-19 qui sévit au pays depuis le 10 mars dernier. Il a exigé du ministre de la Santé de procéder aux vérifications au sujet de ces allégations et lui établir un rapport. Dossier à suivre.