Cameroun: Ouvre bien tes oreilles

Quand tu énumères les tares du régime , on t'écrit « Arrête d'inciter les Camerounais au soulèvement »

Quand tu dis par exemple : « On a lâchement tué un étudiant à Bafoussam cette semaine », on te rétorque : « Tu incites les gens à la révolte »

Je suis désolé pour vous. Je pense, j'estime, je dis et je répète qu'un chef qui ne parle pas à son peuple en temps de crise mérite d'être chassé du village.

C'est sans négociation. Il n'a plus rien à faire là.

Ses enfants sont en vie ; ils vivent dans le luxe ; ils sont nés dans l'opulence. Vos enfants à vous meurent par manque d'eau, par brutalité policière ou par manque de couveuses. Il S'EN FOUT ; il ne dit rien ; il ne sort pas ; ne parle pas ; n'adresse aucun message de condoléances à la famille. Parce que les pauvres n'ont pas autant droit à la vie que les riches. Ils sont des super-humains. Vous, vous êtes des sous-hommes.

Ne vous y trompez pas : le Cameroun n'est pas une théocratie avec un Dieu au pouvoir. Dans une république, le président ne parle pas selon ses envies ; il parle SELON LA SITUATION. Et la situation actuelle exige qu'il s'exprime. Le palais d'Etoudi n'est pas l'appartement privé de Paul Biya et de ses ouailles. C'est la maison du Cameroun . Il ne peut pas jouir incessamment du confort de ses salons dorés, mais tout en refusant d'assumer les contraintes de ce pouvoir-là.

Tout a un prix : pour tout avantage, il faut un sacrifice. Quand on veut dix, il faut donner dix.

S'il est trop vieux, s'il ne peut plus parler en public, s'il ne peut plus tenir debout et faire plus de trois pas sans assistance, dites-lui de libérer les lieux séance tenante et d'aller en maison de retraite, ou bien chassez-le vous-mêmes. Ce sont des choses qui ne se discutent pas. Bien au contraire, ce qui est anormal, c'est plutôt de le laisser végéter là, comme une relique du passé qui s'est trompée d'époque.

Voilà pourquoi j'ai dit , et j'insiste : « PAUL BIYA EST MORT !!! ». Ne comptez plus sur lui pour quoique ce soit. Si tu vis avec ton père et que pendant que tu traverses une crise pénible ou une maladie grave il ne t'adresse pas la parole , il ne se montre pas et ne parle qu'aux voisins étrangers sur des photos douteuses, alors ce n'est pas ton père - C'EST UN DÉMON.

Ton père le vrai , est mort depuis. Voire il n'a même jamais existé.

Ne laissez pas le moutonnisme triompher sur la raison ; ne laissez pas un cadavre vous gouverner. C'est humiliant.

Ceux qui tiennent le pouvoir se sont autoproclamés « patriotes » parce que ce sont eux qui commandent la police. Ils peuvent donc décider du bon et du mauvais selon leur bon vouloir. C'est le seul pays sur terre où un ministre-brigand vous amène 7 bandits et continue de se voir « républicain », pendant qu'on emprisonne ceux qui exercent leur droit constitutionnel , le droit de manifester.

Ce n'est plus tenable. Il faut chasser le chef du village et toute sa bande.

En 2025, ils recommenceront la même tricherie , la même fraude. Ils vous empêcheront de constituer vos fiches de candidature; les préfets déserteront leurs bureaux; ils vous chasseront aux portes d'Ebolowa, tout ceci pour vous narguez après en vous disant : « Vous avez été incapables d'avoir des candidats »

Comme ils le font depuis 92, ils le feront pour les 92 ans à venir s'il le faut. Ils sont prêts à tout pour rester au pouvoir. Et ils raviveront la flamme du tribalisme , comme ils le font déjà brillamment à l'heure actuelle. Vous devez cesser de croire au Père Noël.

La naïveté est une nature humaine , mais la naïveté permanente est un crime contre soi-même.

As-tu reçu les masques de Jack Ma ? Sais-tu où sont les 135 milliards du FMI ? Qu'as-tu pensé quand on a mis en prison ceux qui venaient te distribuer gratuitement des gels de protection ? Sais-tu pourquoi ENEO est plus noir que le Tartare alors que l'ambassadeur du Cameroun en France vient de claquer 36 millions d'argent public en 3 mois pour sa chambre d'hôtel où il entretenait sa dulcinée ?

Si vous dites, si vous faites, et si vous écrivez ce qui plait aux dictatures, vous n'obtiendrez jamais rien, vous amusez tout simplement la galerie.

Cette génération-ci , ma génération, ne commettra pas l'erreur imbécile de l'attentisme puéril de nos parents. Il faut chasser Paul Biya et tout son Gang de Malfrats.

L'Etat de droit, ce n'est pas ça ; on assiste ici à une perverse et barbare prise d'otages, dans une arrogance sans nom.