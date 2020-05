Cote d'Ivoire: Ramadan 2020 - 50 tonnes de kits alimentaires aux agents du secteur des transports

Dans le cadre du mois de jeûne en cette période de crise sanitaire (Covid-19), le ministre ivoirien des Transports, Amadou Koné a offert 50 tonnes de vivres d'une valeur de 60 millions de Fcfa à la communauté musulmane du secteur des transports en Côte d'Ivoire, samedi 16 mai 2020 au Rez-de-Chaussée de l'immeuble Postel 2001, Abidjan, Plateau.

« (... ) Malgré la crise du Coronavirus, vous avez continué à faire fonctionner le secteur et le pays. Pour ce sacrifice, il était important de faire ces dons afin de vous permettre à ceux d'entre vous musulmans de passer un bon mois de jeûne, mais nous avons aussi nos compatriotes non musulmans parmi nous ce matin. Nous allons accélérer la remise du fonds du plan de riposte économique, humanitaire et social octroyé par le gouvernement au secteur des transports. Dès la semaine prochaine, nous allons faire le point et vous remettre ce qui vous revient », a dit Amadou Koné.

Ce sont 50 tonnes de kits alimentaires d'une valeur de 60 millions de Fcfa qui ont été offert aux musulmans du secteur des Transports ce samedi 16 mai 2020.

« Nous sommes dans la logique d'une série d'actionsmenées par le ministère des transports depuis le déclenchement de la crise du Covid19. Après avoir remis des kits sanitaires d'une valeur de 125 millions de Fcfa aux acteurs du secteur routier et de 100 millions aux forces de sécurité pour faire face au Covid19 et faire appliquer les mesures barrières sur le terrain et bien d'autres dons, nous sommes aujourd'hui à 300 millions de Fcfa de dons offerts par le ministre Amadou Koné en soutien au secteur en moins de 2 mois », a rappelé Ahmed Diomandé, directeur de cabinet du ministre.

Au nom des bénéficiaires , Diaby Ibrahim, directeur général du haut conseil du patronat des entreprises du secteur des transports, a dit la reconnaissance des transporteurs au ministre Amadou Koné.

Il a exhorté la communauté musulmane à prier pour lui afin que Dieu lui donne longue vie et une santé de fer.