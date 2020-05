Gabon: LBV/NTOUM - "Satisfaction sur l'avancée des travaux" selon le Premier ministre

Le Premier ministre gabonais, Julien Nkoghe Békalé, a effectué une visite des chantiers de voirie des communes de Libreville et de Ntoum ce samedi 16 mai 2020. Il était accompagné de certains membres de son gouvernement. Il s'agit du ministre des Travaux publics et de sa déléguée, des ministres des Finances, des Eaux et Forêts et de l'Environnement pour faire l'état des lieux de l'avancement desdits travaux.

C'était une longue journée pour le Premier ministre Julien Nkoghé Békalé et quelques membres de son gouvernement. Il était question pour eux, de visiter les chantiers de voirie des communes de Libreville et Ntoum en présence des responsables des entreprises accréditées. Pour le Chef du gouvernement, la crise du covid-19 est là, mais elle ne nous fait pas oublier les autres priorités du Gouvernement.

« J'ai reçu des instructions du Président de la République, tout en continuant la lutte contre la pandémie, d'accélérer les autres chantiers prioritaires du Gouvernement. Le président m'a indiqué ses préoccupations les plus immédiates. Il s'agit de l'insalubrité publique, l'état de nos voiries, l'état de la route dans tout le pays, y compris les problèmes de santé », a-t-il déclaré.

Il faut souligner que Julien Nkoghé Békalé a dit sa satisfaction quant à l'avancement des travaux de réhabilitation des voiries : 50 000 m2 de remise en forme de la route et de bicouche. 700 nids de poules ont été réparés ; 35000m2 de purge pour les bourbiers. 3000 ml de fossés ont été refaits.

Notons que la visite du Premier ministre et les membres de son gouvernement s'est prolongée sur les voiries de Libreville, lesquelles voiries, réalisées par Colas sous la supervision de l'ANGTI sous tutelle du Ministère des Infrastructures et des Transports. Il a été mentionné que les plusieurs voiries devront être bitumées à l'approche de la saison sèche. Dans l'ensemble, sur le projet UKEF, 25km de routes ont été bitumées sur 88km de routes à bitumer et 10km de voiries sont en cours de travaux. Affaire à suivre...