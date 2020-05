Togo: 35 nouveaux cas positifs portent le nombre de contaminés à 298, Ça craint fort pour les prochains jours !

Décidément, cette semaine et les chiffres de contamination au Coronavirus annonce des prochains jours encore plus sombres pour le Togo dans sa lutte contre le Covid-19. Alors que nous parlons de bilan quotidien record pour ce qui était d'hier Vendredi avec ses 25 cas positifs, la journée de ce Samedi s'est montrée encore plus douloureuse avec 35 nouveaux cas testés positifs, sur un total de 470 personnes testées. Ce qqui porte le nombre total de contamination à 298, soit seulement deux de moins pour atteindre la barre de 300 cas testés positifs.

Voici l'état des lieux ce 16 mai 2020 à 19:40

298 cas confirmés

188 cas actifs

99 Personnes guérie(s)

11 décès

Trente-cinq (35) des 470 personnes testées sont positives portant le nombre total de cas positifs à 298. Ces 35 personnes dont l'âge est compris entre 0 et 91 ans se répartissent comme suit :

- 14 cas parmi les contacts : 5 hommes dans le district I de Lomé, et 2 hommes dans le district III de Lomé, 1 homme dans le district IV de Lomé, 1 homme dans le district V de Lomé, 2 femmes et 3 hommes à Badou dans le district de Wawa.

- 16 cas parmi les voyageurs : 2 femmes à Kougnonhou dans le district d'Akebou, 2 femmes et 1 homme à Amlamé dans le district d'Amou, 1 femme et 3 hommes à Cinkassé, 1 femme à Sotouboua, 1 femme et 1 homme à Tchamba, 3 femmes à Sokodé dans le district de Tchaoudjo, 1 femme à Badou dans le district de Wawa.

- 5 cas parmi les suspects : 1 homme dans le district de Cinkassé, 1 femme et 1 homme dans le district V de Lomé, 2 hommes dans le district III.

Trois (03) nouveaux guéris ont été enregistrés portant à 99 le nombre total de patients guéris de COVID-19.

Le nombre de décès reste inchangé à 11.

Le nombre de cas actifs est de 188.

Un total de 12510 tests de laboratoire ont été effectués sur toute l'étendue du territoire national.