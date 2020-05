Gabon: OMT/AGATOUR - « Quelles mesures pour une relance du secteur tourisme en Afrique »

L'organisation mondiale du tourisme (OMT) a tenu un séminaire en vidéoconférence ce jeudi 14 mai avec pour thème ; quelle mesure pour relance du secteur tourisme en Afrique » avec la participation de plusieurs panelistes dont Christian Mbina, Directeur général de l'AGATOUR (Agence gabonaise de développement et de promotion du tourisme et de l'hôtellerie) représentant le Gabon

Deux heures et trente minutes ont suffi aux experts de l'OMT de présenter l'état des lieux du tourisme en Afrique depuis l'avènement de la pandémie du covid19.

Un séminaire en vidéoconférence a permis à cette organisation de dégager quelques pistes de solutions pour une relance rapide du secteur tourisme.

En effet , quatre axes communs ont constitué le centre des échanges à savoir ; l'urgence pour les acteurs (institutionnel et privé) d'actualiser leurs différentes stratégies et plans d'actions afin de les adapter au nouveau contexte , l'urgence également des gouvernements et les Etats de soutenir financièrement le secteur privé fortement impacté par la crise, et ce, par des mécanismes attractifs, la nécessité pour chaque destination d'orienter la stratégie à court et moyen terme, et la promotion du tourisme domestique , vers le marché régional et en fin vers le marché international.

Christian Mbina Directeur général de l'(Agence gabonaise de développement et de promotion du tourisme et de l'hôtellerie) l'AGATOUR, sous instructions du ministre du Tourisme a initié quelques actions pour l'accompagnement les opérateurs et la relance du secteur touristique , cependant, une mise en place d'une plateforme d'échange avec les responsables des regroupements d'opérateurs du secteur , des réunions par vidéoconférence présidé par le ministre du tourisme assisté par le DG de l' Agence gabonaise de développement et de promotion du tourisme et de l'hôtellerie) , l'élaboration d'un plans de relance du secteur tourisme au Gabon.