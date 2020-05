Cote d'Ivoire: COVID-19/Transfert monétaire - La Croix-Rouge Côte d'Ivoire et Serfin S.A signent une convention de partenariat

La Croix-Rouge Côte d'Ivoire et Serfin S.A ont procédé le 15 mai 2020, à la signature d'une convention de partenariat, au siège de la Croix-Rouge Côte d'Ivoire, à Abidjan-Plateau. La société Serfin S.A représentée par son premier responsable, M. Madi Ouédraogo et la Croix-Rouge Côte d'Ivoire par son secrétaire général, Dr Nanan Rigobert.

La signature de cette convention intervient dans le cadre de la lutte contre la pandémie de la maladie de la Covid-19. Elle a pour objet, le transfert monétaire avec Serfin comme prestataire aux volontaires des comités locaux d'Abidjan et de l'intérieur du pays. Et ce, par le biais du « Transfert Mobile » pour le compte de la Croix-Rouge Côte d'Ivoire.

Avant d'apposer sa signature sur le document, M. Madi Ouédraogo s'est réjoui de la confiance que la Croix-Rouge place en sa structure et a promis que Serfin S.A va scrupuleusement respecter ses obligations. Quant au Dr Nanan Rigobert, il a salué ce partenariat qui va alléger la tâche à la Croix-Rouge de Côte d'Ivoire et permettre aux comités locaux d'Abidjan et de l'intérieur d'exercer leur mission.

Aussi a-t-il promis que la Crci respectera ses obligations pour la bonne exécution de cette convention. Des obligations qui s'articulent autour de l'identification et la sélection des volontaires. Pour ce faire, la Crci devrait fournir à Serfin S.A des informations nécessaires, exactes et complètes, relatives à l'identification des bénéficiaires. Outre cela, la Crci doit promouvoir le projet auprès des bénéficiaires, coordonner leur enregistrement. Et gérer les plaintes non techniques.

La société Serfin a la charge de la supervision et l'exécution du paiement du transfert monétaire dans les communes ciblées en rapport étroit avec l'équipe du projet. Elle assure le suivi des activités du paiement. Et surtout le respect des calendriers des transferts monétaires ainsi que les montants prévus pour chaque bénéficiaire. Dans ce partenariat, Serfin a l'obligation de veiller, entre autre, à la mise en place des systèmes informatiques appropriés et sécurisés. Système qui permettra de recevoir, de fournir des informations et des données relatives au processus de transfert monétaires.