Soudan: Activation des comités de démantèlement de l'autonomisation dans les Etats

Khartoum — Le membre du Conseil de la souveraineté, prof. Mohamed Al-Faki Suleiman, est en tournée d'État pour inspecter la situation et activer les travaux du Comité de démantèlement du régime du 30 juin dans les différents États du pays.

Al-Faki entame sa visite dans l'Etat de Kassala pour se tenir aux côtés des victimes et suivre les progrès du Comite d'enquête sur les récents événements et rencontrer les dirigeants de l'Etat et les fonctionnaires officiels et populaires.

Il ensuite, se rend à l'État de Gedaref pour inspecter les conditions et les préparatifs pour la saison agricole et aussi pour rencontrer les leaders de l'État et il conclura la tournée dans l'État de Gezira.

Les visites s'inscrivent dans le cadre de l'activation des comités pour démanteler le système du 30 juin et récupérer les biens du peuple soudanais et s'informer sur les conditions des citoyens dans les trois États.

Les visites du membre du Conseil souverain se poursuivront dans les semaines à venir, selon des sources bien informées.