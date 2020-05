Ile Maurice: COVID-19 - Les règles d'hygiène en reprenant le travail

Après une longue période de confinement, nous serons nombreux à reprendre le travail. Si des mesures sanitaires sont mises en place par les autorités, chacun d'entre nous doit adopter des habitudes au quotidien pour préserver notre santé et celle des autres.

Faites attention à la machine à café

Si la machine à café est toujours fonctionnelle dans votre entreprise, évitez d'y aller au moment d'affluence. Lavez-vous toujours les mains avant d'y aller et appuyer sur le bouton en utilisant un stylo au lieu de votre doigt. Ou bien, vous pouvez également utiliser un mouchoir en papier. Dans tous les cas de figure, respectez la distanciation sociale d'un mètre.

Ne sortez pas si vous êtes malade

Pour éviter la propagation du virus, ne sortez pas de chez vous si vous avez des doutes sur votre état de santé. Pour cela, prenez votre température tous les matins. Si elle est au-delà de 380C et si vous souffrez de douleurs, toux et de troubles digestifs aigus, appelez votre médecin. Cela permettra d'écarter tout risque.

Nettoyez votre poste de travail

On n'est jamais mieux servi que par soi-même. Si théoriquement votre bureau est nettoyé par le service de nettoyage de l'entreprise, par sécurité et confort, avant de commencer à travailler, vous pouvez désinfecter votre chaise notamment les accoudoirs et les surfaces que vous saisissez habituellement à l'aide d'une lingette ou d'un mouchoir en papier imbibé de solution hydroalcoolique. Nettoyez votre poste également avant de rentrer chez vous.

Les bons réflexes en rentrant

En arrivant chez vous, déposez vos chaussures à l'entrée, lavez-vous les mains correctement et mettez vos vêtements à laver. Pour éviter tout risque de contamination, prenez également une douche.

Soyez prudent lors du co-voiturage

Il faut également un minimum de distance entre les personnes dans la voiture. Si vous avez l'habitude de voyager avec quelqu'un, vous pouvez continuer à le faire à condition de ne pas être plus de deux dans la voiture. Le passager devrait prendre place sur le siège à l'opposé de la place du chauffeur. Evitez également la climatisation et ouvrez régulièrement les fenêtres pour aérer.

Limitez les contacts dans les transports en commun

Munissez-vous toujours d'une solution hydroalcoolique en prenant le bus ou le métro. Désinfectez-vous les mains en entrant et en sortant. Evitez autant que possible de toucher certains éléments tels que la rampe, barre, accoudoir... Ne vous touchez pas le visage et le masque pendant le trajet.

Portez le masque

Le masque est une autre mesure barrière. Il permet de se protéger et de protéger les autres. Mais le masque est efficace s'il est correctement porté. Manipulez-le uniquement par les élastiques et lavez-vous les mains après. Une fois placé, ne le touchez plus le temps du port. Si vous portez un masque jetable, il doit être changé après 4 heures d'utilisation et jetez-le dans des endroits dédiés à cet effet. Pour les masques en tissu, vous pouvez les laver le soir à la machine ou dans une casserole d'eau chaude pendant 15 minutes. Puis, séchez-le et repassez-le.