Angola: China Telecom Global choisit Angola Cables pour renforcer sa connectivité

Luanda — La China Telecom Global (CTG), une société de services de technologies de l'information et de la communication, a choisi l'Angola Cables comme opérateur préféré pour renforcer ses services de connectivité sur de longues distances entre l'Asie, l'Afrique et l'Amérique latine.

Selon un communiqué de presse parvenu ce samedi à l'Angop, avec ce partenariat, les deux sociétés s'apprêtent à lancer une voie de transmission express pour relier la Chine, l'Afrique du Sud et le Brésil, via le Système de câbles de l'Atlantique (SACS).

Le document indique également que les deux institutions ont également convenu d'établir une interconnexion de réseau en Afrique du Sud, tirant parti des capacités avancées des réseaux des deux sociétés, la capacité de transmission et de latence entre la Chine, l'Afrique du Sud, l'Angola et le Brésil étant considérablement améliorée.

L'Afrique est un marché en croissance rapide et la China Telecom Global développe des capacités de service sur ce marché depuis 2010, ajoute la note.

Il explique que la CTG tirera parti des capacités et du potentiel du SACS afin que ses clients bénéficient de faibles latences, de vitesses sûres et économiques, inférieures à 156 millisecondes (ms), entre Johannesburg et São Paulo.

Les partenariats que l'Angola Cables établit démontrent de plus en plus la bonne vision de transformer l'Angola en un HUB de trafic / données en Afrique, permettant ainsi aux entreprises et aux familles de bénéficier d'un réseau de services de télécommunications en Afrique, mettant l'accent sur la Région de la SADC.

La China Telecom Global Limited (CTG) est une filiale de China Telecom Corporation Limited («China Telecom») et se classe 141e au classement Fortune Global 500 en 2019.

Fondée en 2012 et basée à Hong Kong, en Chine, la CTG relie la région Asie-Pacifique au monde, avec des succursales et des filiales dans 42 pays et marchés, 200 PoP à l'étranger et plus de 55,4 térabits de capacité en largeur en termes de connectivité internationale et de capacité intercontinentale.

L'Angola Cables est une multinationale dans le secteur des TIC avec des solutions de connectivité différenciées pour le segment wholesale et corporate.