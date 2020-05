Soudan: Des accords tribaux au Sud et à l'Est du Darfour

Boram — La région d'Al-Nadhif à la localité de Boram, dans l'État fédéré du Sud-Darfour a témoigné samedi la signature d'une série d'accords tribaux et de traités entre un certain nombre de tribus des États du Sud et de l'Est du Darfour sous le patronage de Gen. Abdul Rahim Hamdan Daglo, Deuxième commandant des Forces de Soutien Rapide pour mettre fin à une ère de conflits tribaux depuis trois décennies.

La réunion de deux jours a vu (vendredi et samedi) la signature d'une réconciliation finale entre un certain nombre de tribus dans les États fédérés du Sud et de l'Est du Darfour, en commençant par une réconciliation finale entre Rizaigat et Fellata, ainsi qu'une série de réconciliations tribales entre Salamat et Habbaniya, Salamat et Fellata, Fallatah et Masalite , Rizaigat et Hijaire Tonguo , Salamat et Taaisha un conflit qui durait depuis 2006.

Le document soulignait l'importance de collecter des armes, de ne pas héberger de criminels, de renoncer au régionalisme et au tribalisme et de travailler pour l'unité.

Toutes les tribus étaient tenues de vivre en paix avec l'envoi d'une délégation pour siéger avec les mouvements de lutte armée dans l'État du Soudan du Sud afin de leur inciter de signer une paix globale dans le plus tôt possible afin que la paix règne dans tout le pays.