Afrique: Coronavirus - Le continent face à la pandémie le samedi 16 mai

Selon les chiffres du Centre de prévention des maladies de l'Union africaine (CDC), le continent africain comptait ce samedi 16 mai 78 613 cas confirmés de Covid-19 et 2 642 décès dus à la maladie. L'Afrique du Sud est le pays le plus touché, devant l'Égypte et le Maroc.

Le Niger se déconfine...

Le déconfinement a débuté dans certains pays du continent. Au Niger, après la réouverture des lieux de culte mardi, le gouvernement a décidé de lever la mesure d'isolement. « Compte tenu de l'amélioration de la situation de la pandémie du Covid-19, le Conseil des ministres a décidé de la levée d'isolement de Niamey et conséquemment la libération des activités de transport interurbain de passagers », selon le texte.

« En cas de détérioration de la situation, le gouvernement se réserve le droit de reconsidérer ces décisions », prévient le gouvernement. Les écoles rouvriront elles, le 1er juin a indiqué le gouvernement. Le Niger a connu 51 décès depuis le début de l'épidémie pour 885 cas.

...le Congo-Brazzaville aussi

Au Congo-Brazzaville, le Premier ministre Clément Mouamba a dévoilé ce samedi 16 mai le plan gouvernemental du déconfinement par paliers. Le Congo a ainsi été divisé en deux zones. À Brazzaville et Pointe-Noire, les deux principales villes du pays et qui représentent la première zone en raison de leur forte prévalence, la libre-circulation va intervenir à partir du lundi 18 mai.

Ces deux cités restent coupées du reste du pays ; le couvre-feu demeure en vigueur et l'école pour les élèves des classes dites d'examens reprendra à partir du 1er juin.

Le Premier ministre congolais précise les mesures dorénavant appliquées à Brazzaville et Pointe-Noire : « Premièrement, la rupture du travail aux heures aménagées par les employeurs, sans enfreindre le couvre-feu pour les activités non indispensables. Deuxièmement, la suppression des autorisations et des attestations de déplacement dérogatoires, ainsi que des laissez-passers pour les véhicules personnels. Troisièmement, la libre circulation des véhicules personnels ne transportant pas plus de quatre personnes. Quatrièmement, la reprise des transports en commun intra-urbains, la reprise des transports aériens des passagers entre Brazzaville et Pointe-Noire, est différée à une date ultérieure. »

Le Kenya ferme ses frontières avec la Tanzanie et la Somalie

Le président kényan Uhuru Kenyatta a annoncé ce samedi la fermeture des frontières terrestres avec la Tanzanie et la Somalie et prolongé les principales mesures mises en place dans le pays pour enrayer la propagation du nouveau coronavirus, dans une adresse télévisée à la Nation.

« Si nous ne prenons pas de mesures supplémentaires et si nous ne respectons pas plus sérieusement celles déjà en vigueur, le nombre de personnes qui tomberont malades et qui mourront augmentera fortement », a-t-il averti.

L'interruption de tous les mouvements de personnes ou de véhicules, hormis de marchandises, « entrera en vigueur ce jour à minuit » aux frontières avec la Somalie et la Tanzanie, a déclaré le président kényan.

« Parmi les cas positifs enregistrés cette semaine dans le pays, 43 avaient récemment traversé la frontière avec la Somalie ou la Tanzanie », soit près d'un quart des 166 cas enregistrés sur la même période, a justifié le président kényan.

Le président Kenyatta a également annoncé la prolongation jusqu'au 6 juin du couvre-feu nocturne national (19 h à 05 h) et de l'interdiction de rentrer ou de sortir de la métropole de Nairobi et des comtés de Mombasa, Kilifi, Kwale et Mandera. À ce jour, le Kenya a recensé 830 cas positifs, dont 50 décès et 301 guérisons.

Au Burundi, les médecins de l'OMS ont quitté le pays

Les quatre fonctionnaires de l'OMS, déclarés persona non grata par le gouvernement et sommés de quitter le pays avant vendredi, ont finalement quitté Bujumbura ce samedi en début d'après-midi, selon des sources aéroportuaires.

Ils ont pris place à bord d'un avion affrété spécialement par la Monusco, et dont la destination finale est Entebbe en Ouganda, selon une source de la Mission de l'ONU en RDC.

Gitega a décidé d'expulser les quatre fonctionnaires de l'OMS au Burundi dont le représentant et toute l'équipe de la riposte contre le Covid-19, alors que le pays est accusé de cacher ces cas positifs à quelques jours du triple scrutin de mercredi, dont une élection présidentielle.

Idriss Déby reprend la main sur la gestion de la crise

Vivement critiqué pour sa gestion de la crise, le Comité de veille sécuritaire et sanitaire en charge de la lutte contre le coronavirus a été dissous vendredi au Parlement tchadien.

Une nouvelle structure, plus légère et directement sous l'autorité du président de la République, Idriss Déby, a été mise en place. Le Comité gestion de crise sanitaire (CGCS) a notamment pour mission de définir et mettre en œuvre la stratégie de gestion nationale de la pandémie de Covid-19. Sur 488 cas déclarés officiellement, 48 personnes sont décédées.

Un jeune tué en Angola par un soldat

Un adolescent a été tué à Luanda par un soldat qui faisait appliquer les mesures restrictives prises pour tenter d'enrayer l'épidémie de coronavirus en Angola, a annoncé samedi le ministère de l'Intérieur.

Le garçon de 17 ans a été « la victime d'un coup de feu » tiré par un soldat alors qu'il manifestait « prétendument » contre l'armée chargée de faire appliquer le port du masque et le couvre-feu imposés dans la capitale angolaise, a indiqué le ministère dans un communiqué.

Le ministère considère ce tir mortel du soldat comme « un homicide » et a ouvert une enquête. L'Angola a à ce jour officiellement recensé 48 cas de coronavirus, dont deux mortels.

Une application pour lutter contre le virus au Burkina Faso

Le ministère de la Santé vient de lancer un outil numérique dans le cadre de la lutte contre le coronavirus. Il s'agit d'une plateforme de renseignement sur la gestion, la prévention, le diagnostic et un suivi en temps réel de la propagation de la maladie à coronavirus à travers WhatsApp et Facebook.

Cette collecte de données servira à alimenter un tableau de bord et une cartographie de la pandémie au Burkina Faso. Selon la ministre de la Santé, cette plateforme, qui regroupe quatre solutions numériques, servira à rompre la chaine de transmission du coronavirus.