Algérie: Vivre-ensemble en paix reflète les valeurs de dialogue et de bon voisinage véhiculé par la politique algérienne

Alger — Le président de l'Assemblée populaire nationale (APN), Slimane Chenine a affirmé samedi que la célébration par la communauté internationale de la Journée internationale du vivre-ensemble en paix reflétait les valeurs de dialogue, de tolérance et de bon voisinage véhiculées par la politique algérienne.

"La célébration par la communauté internationale de la Journée internationale du vivre-ensemble en paix le 16 mai, adoptée par l'Assemblée générale des Nations Unies le 08 décembre 2017, à l'initiative de l'Algérie témoigne des valeurs de dialogue, de solidarité humaine et de bon voisinage que transmet notre culture politique et notre action diplomatique nationale qui contribue grandement à l'instauration de la stabilité et de la paix au niveaux africain et mondial", souligne un communiqué de l'APN.

A cette occasion, M. Chenine a indiqué que les célébrations pour cette année intervenaient dans un contexte "exceptionnel" marqué par "une crise sanitaire internationale sans précédent", induite par la pandémie de Covid-19 qui a démontré la vulnérabilité des systèmes sanitaires aux niveaux mondial et national par rapport à la préservation de la santé humaine de par le monde", quelles qu'en soient les capacités financières des pays, leurs avancées technologiques et leur place géopolitique.

Et d'ajouter que l'Algérie n'a eu de cesse notamment à travers les décisions et les déclarations du Président de la République de favoriser le règlement pacifique des crises en Lybie et ailleurs dans le cadre du dialogue et de la tolérance en luttant contre le terrorisme et l'extrémisme violent et en respectant la souveraineté des pays.