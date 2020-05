Soudan: Administration indigène et FLC au S.Kordofan parviennent à un accord sur la cessation des hostilités

Kadughli — Un accord sur la cessation des hostilités a été signé, dimanche, entre l'administration indigène et les Forces de liberté et de changement, dans l'État du Sud Kordofan en présence du chef du comité de sécurité, général, Abdulla Al-Basher et le Wali (gouverneur) par intérim, général Rashad Abdul Hamid Ismail.

Le général Al-Basher a déclaré à la SUNA que les réunions consécutives et les grands efforts de l'administration indigène, des FLC et du comité de sécurité ont abouti à la signature de l'accord sur la cessation des hostilités et la retenue pour arrêter l'effusion de sang.