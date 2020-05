Soudan: La délégation du CS s'informe sur la situation de sécurité à Kassala

Kassala — La délégation du Conseil Souverain, actuellement en visite à Kassala, dimanche, a inspecté la situation sécuritaire dans l'État à la suite des récents conflits tribaux qui ont éclaté entre les tribus Nuba et Beni Amer.

La délégation, présidée par Mohamed Al-Faki et inclut le professeur Hussein Sheikh Idriss et le ministre de la Jeunesse et des Sports Wala Al-Bushi, a été informée par le Comité de sécurité de l'État sur les incidents qui ont eu lieu entre les tribus Nuba et Beni Amer et les raisons de conflit.

La délégation a également été informée des interventions et des efforts déployés par les forces régulières et d'autres unités de sécurité pour contenir les différends.

Al-Faki a souligné dans les déclarations suite à la réunion la nécessité d'imposer le prestige de l'État et l'État de droit, notant que les événements qui ont eu lieu dans un certain nombre d'États sont considérés comme message et indication qui doivent être reconsidérés.