Ile Maurice: COVID-19 et Quarantine Bills promulgués en vitesse

Le président de la République, Prithvirajsingh Roopun, a hier, samedi 16 mai, donné son accord aux deux projets de loi controversés, soit le lendemain même du vote.

Les lois ont été promulguées ensuite dans la Government Gazette. Tous ceux ou celles qui avaient l'intention de demander au président de renvoyer le Covid-19 (Miscellaneous Provisions) Bill et le Quarantine Bill au Parlement n'auront pas eu le temps de le faire.

Justement, Jack Bizlall s'apprêtait à adresser une lettre au locataire du Réduit pour lui dire de ne promulguer que la partie ayant trait aux mesures sanitaires et de remettre à plus tard la promulgation des parties relatives aux lois de travail. «Le président de la République n'a pas accordé de délai à ceux qui voulaient s'exprimer au sujet de cette loi pourtant très controversée et c'est dommage», déplore le syndicaliste.

Etat d'urgence déguisé

Rajen Narsinghen, constitutionaliste, bien que reconnaissant le droit au président de donner son accord quand il veut à une loi votée par l'Assemblée nationale, dit cependant regretter que Pradeep Roopun se soit montré un peu trop prompt à le faire pour une législation qui, dit-il, «fait entrer Maurice dans un état d'urgence déguisé». Il rappelle que certaines lois ont pris des mois à être promulguées.

Pour rappel, ces deux textes visent en principe à donner aux autorités toute la latitude et les moyens pour faire régner l'ordre pendant une épidémie et relancer l'économie. Cependant, l'opposition et les syndicats accusent le gouvernement de profiter du Covid-19 pour faire passer des lois liberticides et contraires aux droits des travailleurs.