Algérie: Elaboration d'un fichier national des aviculteurs pour organiser la filière

Alger — Le ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Cherif Omari a annoncé plusieurs mesures visant à organiser la filière avicole, dont l'élaboration d'un fichier national des aviculteurs, a indiqué un communiqué du ministère.

M.Omari a présidé samedi au siège de son département ministériel, une réunion consacrée à l'évaluation et au suivi de l'opération de développement et d'organisation de la filière avicole, en présence des cadres centraux du secteur et des représentants du Conseil national interprofessionnel de la filière aviculture (CNIFA), a précisé le communiqué.

Par ailleurs, le ministre a donné des instructions pour faciliter les mesures relatives au développement et à l'investissement dans cette filière notamment la construction d'abattoirs et la valorisation des sous-produits avicoles à travers tous le territoire national.

Concernant la régulation des prix de volaille, M. Omari a souligné, après avoir écouté les préoccupations soulevées par les professionnels de cette filière, la nécessité d'une organisation et d'une coordination efficaces entre les opérateurs et les offices de régulation concernés (ONILEV et

ONAB), les services agricoles, la chambre agricole et l'Union nationale des paysans algériens (UNPA) afin d'atteindre les objectifs stratégiques tracés à court et moyen termes, notamment en ce qui concerne la stabilité des prix et l'équilibre du marché.Dans le même contexte, le ministre a réaffirmé le soutien et la protection permanents de l'Etat aux petits éleveurs et professionnels.

Par ailleurs, il a instruit les établissements publics et privés d'accélérer l'activation du plan visant à mettre sur le marché un stock important de viandes blanches, afin de réguler le marché, de casser les prix et de mettre fin à toutes les tentatives de monopole et de spéculation.

Dans ce cadre, le ministre a rassuré les consommateurs de la disponibilité de quantités suffisantes de viande blanche et de la garantie d'un approvisionnement continu et stable du marché en vue de préserver les revenus des éleveurs, tout en améliorant la couverture vétérinaire et en encadrant les petits éleveurs dans les zones isolées.

De leur côté, les membres du bureau du Conseil national interprofessionnel de la filière avicole (CNIFA) se sont félicités du soutien apporté par le ministère et de son engagement à renforcer l'adhésion de tous les membres actifs et à mobiliser tous les efforts nécessaires pour développer la filière avicole et le secteur agricole en général, conclut le communiqué.