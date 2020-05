Algérie: Adrar - Acheminement de 3500 colis alimentaires aux familles nécessiteuses dans les zones d'ombre

Adrar — Une caravane de solidarité s'est ébranlée dimanche depuis Adrar, acheminant 3.500 colis alimentaires destinés aux familles nécessiteuses dans les zones d'ombre de la wilaya, sur initiative conjointe des ministères de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la Femme et de l'Agriculture et du Développement rural.

Le wali d'Adrar, Bahloul Larbi a donné le coup d'envoi de la caravane, acheminant des produits alimentaires de base aux populations nécessiteuses dans les zones d'ombre de diverses communes de la wilaya, en cette conjoncture de pandémie du Coronavirus, coïncidant avec le mois sacré du Ramadhan.

Dans le même contexte, les démarches sont entreprises, en coordination avec les secteurs du tourisme, des transports, des travaux publics et du commerce, pour le versement de l'allocation de solidarité de 10.000 DA, aux artisans et travailleurs manuels, affectés par les répercussions des mesures de prévention et de lutte contre le Covid-19.

Quelque 10.000 personnes bénéficieront de cette opération dans la wilaya d'Adrar, via versement dans leurs comptes postaux avant la fête de l'Aïd El-Fitr, soit un montant global de 100 millions DA, a fait savoir le chef de l'exécutif de la wilaya.