Algérie: Covid19 - 198 nouveaux cas, 98 guérisons et 6 décès en Algérie durant les dernières 24h

Alger — Cent-quatre-vingt-dix-huit (198) cas confirmés au coronavirus, 98 guérisons et 6 décès ont été enregistrés durant les dernières 24 heures en Algérie, a indiqué dimanche à Alger le porte-parole du Comité scientifique de suivi de l'évolution de la pandémie du coronavirus, Djamel Fourar.

M. Fourar a précisé, lors du point de presse quotidien sur le suivi de l'évolution de la pandémie, que le nombre des cas confirmés s'élève ainsi à 7019, celui des décès à 548, alors que le total des patients guéris passe à 3507.

Par tranches d'âge, les personnes âgées entre 25 et 60 ans représentent 57% du total des cas confirmés, alors que les personnes âgées de 65 ans et plus représentent 67% des cas de décès.

Selon le même responsable, 22 wilayas n'ont recensé aucun nouveau cas positif au coronavirus ce dimanche, tandis que 15 wilayas ont enregistré entre un et cinq cas, et 11 autres ont enregistré plus de cinq nouveaux cas.

Les wilayas d'Alger, Oran, Annaba, Constantine, Tipasa et Sétif ont enregistré le plus grand nombre de nouveaux cas durant ces dernières 24 heures, selon la même source.

Enfin, le même responsable a appelé, encore une fois, les citoyens a respecter scrupuleusement la distanciation sociale et les mesures de prévention, les exhortant à se conformer aux consignes, seules, selon lui, a même de contenir cette pandémie.