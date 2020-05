Ile Maurice: Décès en prison ou en cellule - Rama Valayden envoie une série de lettres

Directeur des poursuites publiques (DPP), au commissaire des prisons et commissaire de police. Tels sont les différents destinataires d'une série de lettres envoyées la semaine dernière par l'avocat Rama Valayden, dans le cadre des récents décès en prison ou en cellule.

Deux d'entre elles, adressées au DPP et à Mario Nobin, portent sur la mort de Jean Maurice David Utcheegadoo, le 13 mai, au poste de police de Trou-d'Eau-Douce. Ce détenu, arrêté pour vol, se serait pendu. Rama Valayden demande au DPP d'initier une enquête judiciaire. "Mr Utcheegadoo passed away and ironically (a very sour one for human rights) the CCTV footage cannot enlighten as to the circumstances, as the alleged act happened in a "Dead Angle", commente l'avocat, faisant remarquer qu'il y a plus de dix caméras, dont deux dans la cellule, au poste de Trou-d'Eau-Douce.

Dans la correspondance au commissaire de police, il lui demande également d'enquêter sur ce décès et de faire vérifier tout le système CCTV des postes de police du pays...

Les autres lettres sont liées au décès de Caël Permes, à la prison de haute sécurité de Phoenix, le 5 mais, battu à mort. Elles sont écrites pour les détenus Michael William Vincent Hosseny, Azaghen Vadilingum, Siddick Islam et Kusrjaj Lachigadoo. Soit parce que ces prisonniers ont témoigné dans le cadre de l'enquête et craignent pour leur vie, comme Islam et Lachigadoo, incarcérés à La Bastille, soit parce qu'ils dénoncent les traitements subis à Beau-Bassin et ont peur ou encore parce qu'ils voudraient déposer en présence de leur avocat, comme Hosseny.