Tunisie: Zarzis - Les scouts omniprésents

Pour rendre à César ce qui appartient à César, il faut dire que le succès, même provisoire, affiché, à Zarzis, dans la lutte contre la propagation du coronavirus, revient en grande partie à la prestation de l'association des scouts. Actifs , patriotiques et omniprésents, ces jeunes bénévoles ont été à la hauteur de leur noble mission.

Les services qu'ils ont rendus depuis le 22 mars sont nombreux. Ils ont participé à la collecte et la distribution d'aides alimentaires à 1 500 familles nécessiteuses dans les quatre coins de la délégation, avec la collaboration des deux municipalités de la ville. Ils étaient présents lors de la désinfection des endroits stratégiques et des administrations locales.

Certains d'entre eux ont aidé et distribué des bavettes et de la nourriture aux migrants subsahariens qui se comptent par centaines, à Zarzis. D'autres ont collaboré avec le personnel médical, à l'hôpital et ailleurs. Leur présence est manifeste, surtout devant la Poste centrale de la ville. Ils ont mis de l'ordre au sein de l'afflux des citoyens les obligeant à respecter et garder la distance de précaution sanitaire.

Ils ont mis de l'ordre dans les rangs devant la recette des finances, la délégation et autres administrations. Ainsi, ils ont rendu service aux forces de sécurité et aux autorités locales, tout comme d'autres associations et activistes qui ont mis aussi la main à la pâte. On peut dire que la situation est bien maîtrisée à l'heure actuelle, mais la vigilance reste toujours de mise.