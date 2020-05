Tunisie: Champs et contre-chants - Analyse contemporaine des dynamiques culturelles à l'œuvre en Tunisie (II)

Au-delà des mécaniques traversant le monde passionnant de la culture, une nouvelle dynamique est à l'œuvre depuis presque dix ans, l'ancienne manière de concevoir l'intervention publique sur ce secteur ainsi que l'action culturelle de l'ancien régime est morte et ne reviendra pas.

L'ensemble des acteurs de cet écosystème foisonnant, multipolaire et multidimensionnel coexistent et réinventent des équilibres constamment. Ceux qui semblent toutefois les plus perdus sont ceux qui se sont définis toute leur vie en opposition à l'ancien système. Ceux-là sont comme déracinés, ayant perdu leurs repères, leurs assises. Orphelins d'un monde qui n'existe plus, ils condamnent et refusent le droit d'exister à ce nouveau monde en train de croître. Mais ce monde est déjà là et grandit chaque jour un peu plus.

Le jeu des acteurs

Le ministère des Affaires culturelles a hérité d'une position d'opérateur évènementiel et de soutien à la production. Cette position l'expose à une batterie de critiques incessantes pour deux raisons. D'une part, son incapacité à réaliser ses missions correctement, mais aussi et surtout l'impossibilité, du fait de ses attributions légales, de laisser faire ceux qui le voudraient ou le pourraient. Du fait des moyens de plus en plus limités à sa disposition et de ses coûts de fonctionnement bien trop élevés, il ne peut pas réaliser des missions bien trop ambitieuses et qui dépassent celles que l'on pourrait attendre d'un ministère de la culture.

S'il pouvait ne serait-ce que se positionner en régulateur et déléguer son rôle d'opérateur en ce qui concerne les actions ne relevant pas de l'intérêt général et de sa mission de service public, ce serait déjà un grand pas (c'est-à-dire tout ce qui pourrait engendrer une économie et être géré par des structures privées, par exemple, les festivals nationaux, l'exploitation du patrimoine, etc.).Il s'agirait ainsi de déléguer certaines interventions sur la culture, en responsabilisant les privés, mais aussi les collectivités territoriales et locales en leur octroyant plus d'autonomie. Cela devrait être fait intelligemment et en développant des mécaniques de suivi et d'évaluation cohérentes et responsables.

Quant à l'essentiel de ses missions fondamentales de service public, elles mériteraient d'être reprises en main vigoureusement (que ce soit par l'accompagnement financier de certaines activités artistiques de recherche ou la mise en place de bourses ou encore le soutien aux secteurs qui ne seraient pas capable de développer une économie ou encore le développement de programmes transverse savec les ministères de l'Éducation nationale ou le ministère de l'Enseignement supérieur afin de rapprocher l'art et la culture de l'enfance et de la jeunesse, ou de professionnaliser les métiers des arts et de la culture, ou encore pour valoriser le tourisme culturel et la culture à l'international en partenariat avec le ministère du Tourisme).

Le ministère de la Culture devrait se réapproprier certains secteurs d'activité qui ont été mis à l'écart de sa tutelle pour des raisons politiques tels que l'architecture, l'artisanat, la mode, le design, le gaming, la création numérique, la musique électronique. Un débat doit s'ouvrir pour savoir si la publicité et la communication devraient ou non entrer dans sa juridiction puisqu'employant des ressources créatives et reposant sur un usage commercial des métiers artistiques et culturels.

Le ministère de la Culture n'a d'autre choix que de réussir sa transformation et pouvoir ainsi devenir cette autorité de tutelle qui permet d'accompagner et de réguler ce secteur. Mais cela ne pourra se faire que de manière inclusive et ne pourra se réaliser que lorsque ses pratiques et ses prérogatives auront été assainies en profondeur et qu'un climat de confiance sera restauré. Et ceci semble bien être à l'ordre du jour de notre nouvelle ministre et de son cabinet, ce qui doit être salué, encouragé et soutenu fermement.

L'intervention privée sur la culture

Elle est de deux ordres. D'une part, il y a l'action des entreprises et groupes qui, en échange d'une visibilité, sponsorisent des évènements et des actions culturelles. Cette action existe depuis longtemps et le public s'y est globalement habitué.Par contre, l'action des nouveaux acteurs dans ce secteur, les Fondations, suscite la méfiance. Ces acteurs agissent, pourtant, selon le modèle philanthropique anglo-saxon, mais ils restent un phénomène encore peu connu dans notre pays. Et cela fait que nous entendons régulièrement des cris d'orfraies populistes s'effrayant que d'infâmes manigances se trament dans l'ombre, visant à dépouiller le Tunisien de sa culture et de son patrimoine en les privatisant, et tout cela, généralement, à grand renfort de discours complotiste où la diffamation se mêle à l'ignorance des règles les plus basiques du contrôle de gestion financière.

La philanthropie existe de par le monde, elle est l'une des modalités de la redistribution des richesses au sein d'une société. Comme toute activité humaine, il est évidemment possible qu'il y ait parfois des dépassements, mais ceci est loin d'être la règle. Toutefois, une chose est certaine et l'ensemble de ces acteurs s'accordent sur ce point : notre pays n'a pas de cadre législatif et réglementaire encadrant ce mode d'intervention et il est plus que nécessaire pour la bonne santé de ce secteur en devenir de développer un cadre légal, réglementaire et fiscal à ce mode d'action (aussi pour inciter les fortunes qui souhaiteraient s'y investir) en concertation, évidemment avec les acteurs de ce secteur.

Ces acteurs, de par les moyens financiers qu'ils sont capables de mobiliser, ont le potentiel d'accompagner et de renforcer l'action publique dans le cadre de partenariats publics-privés. On doit, depuis 2011, un grand nombre de réalisations culturelles et de soutien à ces acteurs. Même si, encore une fois, pour le moment, ces réalisations et ce soutien pourraient être plus structurés et que plus de communication et de transparence devraient être déployées en vue de désamorcer les craintes du public quant aux supposés« agendas cachés » de ces acteurs.

La coopération internationale

C'est le dernier grand acteur de l'intervention culturelle qu'il nous faut examiner. C'est un composé de mécaniques impressionnantes, protéiformes (chaque pays, chaque structure souveraine, possède ses propres mécaniques et institutions, parfois plusieurs par pays)et peu accessibles au profane et aux citoyens. Ces machines de financement injectent des flux de liquidité massifs en vue de répondre aux injonctions des politiques étrangères qui les régissent. Le principal problème que l'on peut y voir est l'absence de redevabilité de ces structures auprès des pays dans lesquels ils interviennent ainsi qu'auprès des secteurs dont ils modifient radicalement les écosystèmes.

Les transformations mises en œuvre par les programmes de financement répondent généralement à des réflexions menées en amont par des experts internationaux venus en Tunisie pour tenter de répondre à des problèmes structurels par le biais de solutions et regards externes. Bien que la demande initiale d'intervention procède des gouvernements des pays bénéficiaires, la situation de ceux-ci ne leur permet que difficilement d'imposer des impulsions à ces mécaniques une fois qu'elles sont amorcées. Sans méjuger de la bonne foi des experts chargés de la conception de ces programmes ni de celle de ceux qui mettent en œuvre ces programmes, il convient de noter que l'ensemble de ce personnel est généralement non-national et n'a au final aucun compte à rendre de la réussite ou de l'échec de ces programmes qui injectent littéralement des millions en devises dans des secteurs généralement en difficulté lors du démarrage des programmes.

Ces experts sont généralement des personnes de bonne foi qui souhaitent faire au mieux et qui sont sanctionnés dans leur carrière en fonction des évaluations que les programmes qu'ils dirigent reçoivent. Néanmoins, ces mécanismes d'évaluation sont internes à ces institutions et ne sortent, le plus généralement, jamais des bureaux des comités de pilotage de ces programmes qui n'ont aucun intérêt à médiatiser les mauvaises évaluations. Le pire qui puisse arriver est qu'à la suite d'une mauvaise évaluation se produise le remplacement de l'une de ces ressources humaines par une autre, sans changer outre mesure les lignes directrices de ces programmes. Les effets pervers de cette mécanique de développement ont déjà été analysés scientifiquement de nombreuses fois.

Dans le secteur culturel, les programmes mis en œuvre depuis 2014 se sont donnés pour but de structurer, renforcer et développer ce secteur. Les résultats peinent encore à apparaître et déjà une phase 2 et une phase 3 démarrent, élargissant le champ d'intervention avec deux autres programmes. Il est vrai qu'une caste d'experts nationaux a pu se développer grâce à ces programmes. Un certain nombre de structures de la société civile ont également bénéficié de financement et ont pu apprendre une certaine approche de la gestion de projet en réalisant un certain nombre d'activités.

Néanmoins, il est encore difficile de considérer que ces programmes ont atteint les résultats souhaités et les transformations nécessaires au développement de ce secteur. Des effets pervers ont pu apparaître comme le développement d'une concurrence entre les acteurs nationaux dans le but de capter les fonds accessibles qui sont parfois vitaux pour la survie de ces structures. Il aurait été préférable de voir se développer des mécaniques de financement novatrices et solidaires qui auraient dissuadé cette concurrence entre les acteurs et qui auraient pu, plutôt, renforcer des effets de coopération et collaboration. Mais rassurons-nous, il n'est jamais trop tard pour se corriger et bien faire.

Le dépassement d'une critique aveugle

Certaines voix réagissent à ces transformations et font une apologie vocale d'une culture qui se devrait d'être improductive. Or, ce concept de culture improductive est terrifiant, c'est la culture qui était proposée par l'ancien régime. Ce qui est improductif, en termes de culture, c'est, par définition, le divertissement pur, l'Entertainment, le spectacle qui occupe l'espace et l'œil pour et par lui-même. En termes de culture, l'improductivité c'est la mort cérébrale, c'est la contradiction avec tout ce qu'est l'histoire de l'art et de l'humanité... un désert multicolore à la Benetton où la diversité est un mot creux et où la quête du lien social a remplacé toute recherche de sens, toute quête esthétique, toute révolte de la pensée critique. En somme, une vision totalitaire qui se pare des oripeaux de la diversité et de la critique pour célébrer la tyrannie du tout social. Un cauchemar soviétique où les notions même d'art et de culture populaires, chères à Stuart Hall,deviennent un piège pour emprisonner ceux que l'on considère de facto comme « autres », « inférieurs », « marginaux » dans un folklore/ghetto duquel ils n'ont pas le droit de sortir sous peine d'être accusés d'avoir été colonisés, transformés.

Voilà donc le rêve merveilleux de la culture pour certains idéologues. Heureusement pour eux que la réalité tunisienne ne leur est pas assez confortable et qu'ils se cantonnent à proférer leurs prêches de loin... Car en effet, la confrontation à la réalité de leurs discours idéologiques creux aux formules ampoulées leur serait probablement très douloureuse. Car les « régions de l'intérieur » ne sont pour eux que des chromos, des cartes postales miniatures dont ils aiment remplir et agrémenter leurs discours. Ce qu'ils pourraient découvrir en prenant la peine de parcourir régulièrement ces routes qui mènent en quatre heures et demie de la capitale à ces villes,c'est que la pratique culturelle dominante est la pratique cultuelle.

Qu'en fait de « création artistique locale », se trouvent des amateurs et des professionnels de la culture qui ne souhaitent que d'avoir les mêmes infrastructures que l'on peut trouver dans les grandes villes et qui luttent dans un désert contre un fait culturel dominant adverse.Mais que s'y trouve, par contre, une grande concentration de professionnels de la captation des financements.Et ceux-là savent parfaitement mettre à profit la mécanique de folklorisation que l'ancien régime leur a inculquée et appris à reproduire (puisque la plupart de ceux-là étaient d'ailleurs animateurs pour la jeunesse de ce temps-là).

Ceci se fait généralement au profit des différents acteurs qui recherchent des bénéficiaires pour accomplir les différents objectifs de leurs organisations. Les perdants de cette mécanique perverse sont les plus démunis de leur communauté. Eux que la structuration sociale locale met à la merci de ces vendeurs de misère et de folklore qui les exploitent avec d'autant plus de légitimité que leurs pratiques contestables apportent des revenus à la communauté. Il est évident que pour percevoir ceci, il faut être sur le terrain et dépasser ces idées reçues.Être un chercheur ou un praticien qui ne cherche pas à trouver sur le terrain des confirmations de sa vérité, mais bien, plutôt, d'éprouver ses questionnements à l'épreuve du réel.

L'enjeu est donc d'offrir aux acteurs de ce secteur une possibilité de vivre de leur travail créateur et créatif de manière digne. Comment peut-on espérer voir fleurir une culture forte, productrice de sens, de valeurs, de remises en question, de doutes, de créativité lorsque l'on sait ce que vivre en tant que créateur signifie en douleur et en humiliation quotidienne ? Ceux qui sont chargés d'approvisionner notre société de sens, de rêves sont assujettis à des logiques de domination multiples et contradictoires pour avoir la chance ne serait-ce que d'être capable d'exercer leurs métiers. Comment peut-on continuer à tolérer ceci et considérer normal qu'un créateur ne puisse pas avoir droit à la sécurité sociale, ni avoir l'assurance que ses droits élémentaires seront protégés, ni avoir le droit de mettre en vente ses produits sur internet, ni, ni, ni...

L'économie du savoir, l'économie de la créativité et de la culture sont des économies qui permettent de se tirer de certaines aliénations du travail traditionnel et d'imaginer des pistes de sortie de ces mécaniques clientélistes perverses. Encore faut-il que les barrières et verrous empêchant le développement de cette économie sautent. Encore faut-il comprendre pourquoi créer des économies est synonyme de libération et d'émancipation pour les créateurs et pourquoi l'argent gratuit des subventions n'est pas toujours si gratuit que cela.

Améliorer les choses pour ce secteur ne demande pas beaucoup. La volonté créatrice est là, les moyens financiers aussi, il ne manque qu'un peu d'ordre et de méthode. L'une des priorités, on l'a déjà évoquée, consiste à redéfinir plus largement les secteurs de tutelle du ministère de la Culture. Il s'agira d'y (ré)intégrer des domaines qui en ont été exclus et qui doivent s'insérer dans une politique culturelle qui fasse sens. Par ailleurs, il convient au ministère de regagner la confiance du secteur et des acteurs de ce secteur. Il est de première importance que ce ministère effectue sa mue et prenne sa véritable place de régulateur et d'arbitre dans le secteur.

Pour ce faire, il lui faudra se dégager des prérogatives qu'il lui est impossible d'exercer par manque de ressources ou de savoir-faire. Pour les plus souveraines d'entre ces prérogatives, il faudra penser à des mécaniques de partenariats publics privés très contraignantes pour le privé et assurant la parfaite exécution de celles-ci. Pour les autres, simplement les laisser au secteur privé. Tout cela nécessite une véritable réflexion stratégique inclusive qui mette côte à côte dans un dispositif constructif l'ensemble de l'écosystème de ces secteurs. Le pouvoir législatif devra également être intégré à cette réflexion éminemment stratégique pour l'avenir du pays.

Ensuite il s'agira d'amender les lois et règlements qui empêchent le développement d'une économie autonome (monopole d'État de la collecte du droit d'auteur, interdiction de circulation des œuvres artistiques contemporaines, empêchement d'exister sur le marché international du fait de la réglementation du change, etc.) et d'en produire de nouvelles, peu, mais essentielles, qui offriront au secteur et à ses acteurs la capacité d'apporter leur force, leur capacité à innover et leur imagination au marché mondial de la créativité et de la culture.

Notre pays regorge de talents, de merveilles, d'une histoire et d'un patrimoine matériel et immatériel fabuleux. Pourtant, à ce jour, nous méprisons ce potentiel qui est une véritable mine d'or pour le développement humain, urbain, naturel et économique. Il est temps que se ravivent le feu de Carthage, les lumières de Kairouan et l'âme des Hafsides et que nous entrions dans ce nouveau monde fondé sur l'économie du savoir, de la connaissance, de la créativité et de la culture !

*Président de la Fondation Rambourg Tunisie, auteur de Journal d'une Défaite, co-fondateur de la résidence d'artiste Dar Eyquem et consultant en ingénierie culturelle et en économie créative.