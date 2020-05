Ile Maurice: COVID-19 - Des amendements pour minimiser l'impact néfaste de la crise sanitaire sur l'économie

communiqué de presse

Les amendements au Workers' Rights Act et à l'Employment Relations Act dans le cadre du Covid-19 (Miscellaneous Provisions) Bill ont été apportés pour minimiser l'impact néfaste du Covid-19 sur certains secteurs et remettre l'économie sur les rails, a affirmé le ministre du Travail, du Développement des Ressources humaines et de la Formation, M. Soodesh Callichurn, lors d'une émission à la télévision nationale hier soir.

Rappelant que la pandémie a provoqué un ralentissement économique mondial qui n'a pas épargné Maurice, le ministre a déclaré qu'il est impératif pour le gouvernement de consolider ses efforts afin que le pays reprenne sa marche sur la voie du progrès tout en s'assurant du bien-être des citoyens et des travailleurs. M. Callichurn a assuré la population que toutes les mesures fortes annoncées dans le secteur du travail sont temporaires et applicables seulement dans un contexte spécifique, celui de la pandémie du Covid-19.

Selon lui, les sacrifices de tout un chacun dans ces circonstances exceptionnelles aideront Maurice à surmonter avec succès cette crise sanitaire et économique engendrée par le Covid-19. Il a ainsi appelé à la compréhension des travailleurs sur la raison d'être des amendements mis en œuvre.

En outre, les amendements étendent la flexibilisation du temps de travail et le télétravail à plusieurs autres secteurs dans le but de limiter le nombre de personnes qui peuvent se trouver dans le lieu de travail en même temps. Ils prévoient également des conditions propices au télétravail telles qu'une notification de 48 heures de l'employeur à un employé pour que celui-ci puisse faire les arrangements personnels et familiaux nécessaires.

Le ministre Callichurn est revenu sur d'autres amendements dont la suspension du Night Shift Allowance ; la compensation des heures supplémentaires par des temps libres payés ; les 15 jours de congé annuel retenus par les employeurs pour une période de 18 mois ; et le délai supplémentaire accordé aux employeurs pour leur participation au Portable Gratuity Fund. Ceux qui partent à la retraite continueront toutefois à bénéficier de la totalité de leur indemnité.

Bilan sanitaire quotidien du Covid-19 à Maurice

Maurice est à son 20e jour sans nouveau cas de Covid-19. Le dernier cas positif enregistré remontre au 26 avril 2020. Le nombre de cas positif recensé reste à 332 dont 322 guéris et 10 décès.

A ce jour, 24 966 tests PCR et 61 921 tests antigènes rapides ont été effectués. Les centre de quarantaine hébergent 149 ressortissants mauriciens.