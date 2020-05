Tunisie: Fan zone / Les ressorts profonds du jeu - Quand la raison l'emporte sur la passion

Le huis clos n'est plus un expédient provisoire tel qu'on l'envisageait avant le confinement. Il ne s'agit même plus seulement d'un moyen d'expédier les dernières parties de saison afin de s'éviter des litiges concernant les qualifications à venir. C'est désormais une doctrine durable.

Les inconditionnels de la Bundesliga peuvent jubiler. Deux mois après sa suspension, le football revient en Allemagne mais à huis clos. C'est forcément l'événement sportif du week-end, sauf que, dans le sport, présence du public et performances des sportifs sont interdépendantes. En clair, sans « Cops » et autre « Curva », le sport est vidé de sa substance, une substance que de nombreux clubs de la Ligue 1 tunisienne recherchent désespérément depuis une décade. Ainsi, transposé à notre Ligue 1, cette « pratique » n'a donc rien d'extraordinaire.

Chez nous, cela fait neuf ans que les différents dérivés du huis clos sont régulièrement instaurés (huis clos partiel, présence conditionnée ou restreinte du public, exception pour les abonnés, interdiction aux mineurs, etc.). Bref, si les matchs à guichets fermés se faisaient déjà rares pour des raisons purement sécuritaires, la tendance est susceptible d'être amplifiée aujourd'hui, priorités sanitaires obligent. Nos clubs sont donc « immunisés » en l'état, le huis clos n'étant pas un recours exceptionnel, mais bel et bien un procédé courant en Ligue 1, au grand dam des préposés au guichet de nos clubs, car en football, ambitions et recettes sont interdépendants. Voilà pour le volet éclairage cru sur la réalité brute de notre sport-roi.

Un derby dans un silence monacal !

Au sein du microcosme footbalistique, le huis clos a toujours été une punition. La plupart du temps, il sanctionne les supporters d'agissements passés. Mais il peut aussi être préventif et décrété par des autorités qui se soucient avant tout des questions de sécurité et d'ordre public. C'est légitime, justifié et raisonnable même quand on sait que les mouvements d'une foule déchaînée peuvent difficilement être maîtrisées, occasionnant au passage des dégâts incommensurables (collatéraux et frontaux). La solution pour endiguer ce phénomène ?

On en appelle toujours au civisme des fans, condition sine qua non pour, de nouveau, garnir les travées de nos stades. Aujourd'hui, le public est complètement lié au phénomène sportif (sport et assistance sont intimement liés). C'est indéniable. On ne peut plus imaginer un «derby» qui se déroulerait dans un silence monacal ! Et pourtant, c'est devenu courant ces dix dernières années. Et il va falloir s'habituer à des stades qui sonnent creux vu la conjoncture.

Rester positif toutefois

La reprise à huis clos en août n'est qu'une première étape. L'on espère par la suite basculer vers un championnat avec présence du public si le feu vert des autorités sanitaires est donné. D'ici là, en l'état, il n'est pas question de retrouver cet été le rapport sensuel entre le public et les acteurs. Ce serait plus qu'aventureux et inconscient. Viendra par la suite le temps de retrouver cet investissement du public, premier constituant du spectacle footbalistique. Ne l'oublions pas au passage.

Le football s'est construit avant tout comme un spectacle dans lequel le public interagit avec les joueurs. Les performances des joueurs et les réactions du public au stade sont interdépendantes. Comprenons par là que sans « virage incandescent », le spectacle est déprécié car l'ambiance au stade fait partie intégrante de la qualité du « produit » proposé. Pour toutes ces raisons, la présence du public est comme un décorum qui prépare le sport à être une fête autant qu'un effort physique.

L'inévitable conversion

Nos matchs de football sont donc voués à perdre leurs spectateurs et les spectateurs à devenir des téléspectateurs ! Cette « conversion », déjà accomplie par tous ceux qui craignent les risques inhérents aux mouvements de foules et par les supporters bannis, est donc maintenant amplifiée par « l'interdiction administrative » de stade pour tout le monde.

Notre football est donc de nouveau condamné à un long passage à vide résultant du huis clos. Et au-delà de la privation subie, le huis clos propose l'inverse de ce que les fans veulent faire d'une rencontre de football, soit un moment d'émotions collectives, vécues dans le bruit et la ferveur, et condamné en l'état à devenir une sinistre performance muette où tout blesse les sens avec cette acoustique de hangar qui fait résonner les cris et désacralise l'événement.

Nos matchs perdront donc de nouveau leur chair et leur substance au nom de l'impératif sanitaire. Le sport-roi ne s'y attendait pas ! Le verrouillage est total, protégeant ainsi la chose la plus précieuse que nous ayons, la santé publique.