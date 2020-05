Tunisie: Visite de terrain a Zaghouan - Préserver les richesses forestières

Le ministre de l'Agriculture, des Ressources hydrauliques et de la Pêche s'est félicité des efforts déployés par les cadres et les agents sécuritaires pour protéger les forêts et rappeler à l'ordre toute personne qui a l'intention d'y porter atteinte.

Dans le cadre de l'appui des efforts déployés par les cadres et agents du ministère de l'Agriculture, des Ressources hydrauliques et de la Pêche, des autorités sécuritaires et régionales chargés de lutter contre les agressions sur le domaine public forestier, M. Oussama Khériji, ministre de l'Agriculture, a effectué, vendredi 15 mai 2020, une visite de terrain dans le gouvernorat de Zaghouan à quelques kilomètres de la capitale.

Il a pris connaissance du lot 69 de la forêt relevant du domaine public et situé à Jebel Mansour de la délégation d'El Fahs. Ce lot a fait l'objet, au cours de la nuit du 9 avril 2020, d'un acte agressif. Le ministre s'est informé, également, des quantités de bois coupées et restituées au centre des forêts de Sidi Aouidet dans la délégation précitée.

Les délinquants capturés

Le ministre a indiqué que le bois a été coupé de 120 arbres de pins d'Alep qui se trouvent dans la forêt du domaine public à Jebel Mansour. Les délinquants ont été capturés. Le ministre a remercié les agents et gardes forestiers ainsi que les agents de la Garde nationale qui sont intervenus rapidement pour mettre la main sur cette bande «criminelle».

Par ailleurs, M. Oussama Khériji a rappelé que les pillages se sont amplifiés au cours de la période de confinement sanitaire pour toucher le domaine forestier public ainsi que le domaine hydrique et même les ressources halieutiques. L'Etat est, en tout cas, sur ses gardes pour veiller à la protection de nos richesses naturelles. Le ministre s'est enquis de la situation des fermes des grandes cultures au milieu rural de Tebika à la délégation d'El Fahs.

C'était une occasion pour s'informer de la campagne des céréales et des étapes de préparation de la récolte et de la collecte. Il a indiqué que la campagne céréalière est considérée cette année comme moyenne vu le retard enregistré au niveau des précipitations. Le ministre a recommandé d'accélérer l'aménagement et l'équipement des centres de collecte pour réceptionner la production céréalière dans les meilleurs délais.