Tunisie: Violence contre les journalistes et libertés menacées - Retour à la case départ ?

Connue comme étant le plus important acquis de la révolution, pour ne pas dire le seul, la liberté d'expression et de la presse est aujourd'hui menacée plus que jamais.

Violence, agressions verbales, tension et incitation à la haine, tel est le contexte dans lequel s'activent aujourd'hui nos médias. Dernièrement, les mesures annoncées en faveur du secteur médiatique, bien qu'elles soient amputées, n'ont fait que révéler la perception générale du rôle des médias en Tunisie. Certains ont même crié au gaspillage de l'argent public pour soutenir les « médias de la honte ». Or la réalité est tout autre. Pas de construction démocratique sans médias et sans journalistes.

Il semble que certains politiciens n'aient pas encore saisi le contexte des libertés installé en Tunisie à l'issue des événements du 14 Janvier. Voulant maintenir le secteur médiatique en perpétuelle crise afin de le priver de jouer son rôle, ils visent maintenant à un retour à la case départ, lorsque les médias étaient perçus comme une menace.

Un dernier incident survenu sur le plateau d'une radio privée nous rappelle, en effet, la fragilité de ce secteur et des contextes de libertés qui ne cessent de se rétrécir et dans lesquels s'activent les journalistes. En effet, le député et fondateur de la coalition al-Karama, Seifeddine Makhlouf, n'a pas hésité à traiter en direct et sur antenne le journaliste et chroniqueur de la radio en question Haythem Mekki de « chien et de vendu » sur fond de sa rubrique satirique à travers laquelle il a critiqué les positions politiques d'al-Karama.

Invité pourtant par cette station de radio pour s'exprimer, Makhlouf s'est insurgé contre les propos du chroniqueur Haythem Mekki, tenus la veille dans la même émission, estimant« qu'il a été insulté », et a même traité le journaliste, connu pour son style satirique, de « chien lâché par nos opposants » et de « vendu ».

Il s'agit d'un dérapage très grave certes, mais le pire c'est que ce genre d'agissements se banalise dans le paysage médiatique tunisien, alors que les politiciens eux-mêmes ne cessent de rappeler que le seul acquis de la révolution est la liberté d'expression.

Vague de soutiens et condamnation unanime

En tout cas, sur fond de ce dérapage, une vague de soutiens a été lancée pour refuser ces actes de violence à l'égard des journalistes et des médias tunisiens. C'est dans ce sens que le syndicat de l'information et des médias, affilié à l'Union générale tunisienne du travail (Ugtt), a sévèrement dénoncé « les insultes proférées par le chef du bloc parlementaire al-Karama, Makhlouf, contre le journaliste et chroniqueur Haythem Mekki », affirmant que « la violence symbolique dont use ce groupe met en péril la paix sociale » et appelant à mettre fin à ce genre de discours.

Pour sa part, le Syndicat national des journalistes tunisiens (Snjt) a publié un communiqué pour dénoncer fermement ces insultes qui portent atteinte à l'intégrité physique des journalistes et à leur image et qui incite à la violence à leur encontre. Pour le syndicat, qui s'est dit pleinement solidaire de Haythem Mekki, « ce genre de discours haineux anticipe un retour au contexte de violence politique et au climat tendu qui s'est installé durant les années 2012 et 2013 et qui a été ponctué par des assassinats politiques ».

Si les journalistes, l'Ugtt, le Snjt et les différents intervenants s'inquiètent de la situation de la liberté de la presse et d'expression, c'est notamment en raison de leur crainte de voir le pays retourner à la case départ. Un retour qui risque de nous faire revivre les mêmes images et scènes que nous ne voulons plus voir, celles des agressions contre les journalistes, des sit-in ouverts devant l'établissement de la télévision nationale et des slogans hostiles à la presse.

Rien qu'en avril dernier, treize cas d'agression contre des journalistes ont été enregistrés par l'unité d'observation du centre de sécurité professionnelle au Syndicat national des journalistes tunisiens. Le Snjt relève que ces agressions se sont exprimées sous plusieurs formes, qu'elles soient physiques ou sous forme de menaces, et se sont poursuivies durant le mois de mai 2020, souligne le rapport.

Pourtant, la Tunisie continue de dominer le monde arabe et d'être le pays le plus performant en matière de liberté de la presse comme l'indique le dernier classement mondial de la liberté de la presse établi par Reporters sans frontières (RSF) et publié le 4 mai dernier. La Tunisie s'est d'ailleurs maintenue à la 72e place obtenue en 2019 et première dans la région du Moyen-Orient en matière de liberté de la presse.