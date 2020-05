Tunisie: Tennis de table / Mondial junior - Ce sera en octobre en Tunisie

Tunis sera la capitale mondiale du tennis de table pour les jeunes. Elle s'y prépare dès maintenant.

Tunis sera fin octobre 2021 la capitale mondiale du tennis de table, en abritant le championnat du monde junior (G et F). Le programme de cette joute mondiale comporte les différentes épreuves, à savoir l'individuel, le par équipe, le double et le double mixte. Le protocole d'accord, entre la Fédération internationale et celle tunisienne concernant l'organisation de ce mondial, sera signé au mois de septembre 2020 en Corée du Sud qui abritera le championnat du monde sénior. «Pour des raisons financières, nous ne nous sommes pas engagés à prendre part au mondial de Corée du Sud.

Maintenant que nous avons deux pongistes ayant décroché leurs billets pour Tokyo, à savoir Adem Hmam et Fadoua Garsi, il leur serait très bénéfique de participer à des tournois et épreuves de qualité afin de gagner en expérience», nous a fait savoir Lotfi Guerfel, président de la Fttt, en ajoutant que « nos deux représentants aux Olympiades seront soumis à un programme de préparation étoffé, en effectuant notamment des stages à l'étranger. Mais tout restera tributaire des moyens financiers», nous a-t-il confié.

Reprise après l'Aïd

Entre 6 et 8 pongistes dont Khélil Sta, Mohamed Amine Sta, Youssef Guerfel et Wassim Essid reprendront les entraînements après l'Aïd». Ce sont les athlètes qui habitent à Tunis en plus de Fadoua Garsi et de Youssef Ben Attia qui feront la navette entre repectivement Grombalia , Soliman et Tunis. Les entraînements se dérouleront à la salle fédérale de la Cité des Jeunes à El Menzah sous la férule des entraîneurs nationaux, en l'occurrence Ghazi Belkahia, Guidara Hmam, Hechemi Abid et Mokhtar Bouaziz», a confirmé le président de la Fttt.

Hmam au rendez-vous

Le pongiste tunisien n°1 Adem Hmam est rentré la semaine dernière de France. En terminant le confinement à Sousse ( Chatt Mériem ), il rejoindra le groupe en compagnie d'autres athlètes, en particulier Boubaker Bouras , Maram Zoghlami , Youssef Abid et Habib Ameur. A l'échelle nationale , la Fttt aura à achever le calendrier en organisant le championnat national féminin , la Coupe de Tunisie (demi-finale et finale ) et les matches de barrage pour l'accession en division d'honneur .

A signaler que le championnat national messieurs a été remporté par le club de la Raquette d'Or bizertine, encadrée par l'entraîneur Lotfi Joudi, et qui compte dans ses rangs des pongistes chevronnés, tels que Mehdi Kiboudi, Mehdi Maghlouf et l'Algérien Sami Kherouf. Le club Orange Soukra de tennis de table a accédé, lui, en division nationale.