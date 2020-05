Cote d'Ivoire: Coronavirus - Le maire de Port-Bouët, Sylvestre Emmou, dévoile les actions menées dans sa commune

Le maire de Port-Bouët, Sylvestre Emmou, a dévoilé le 15 mai 2020, à Abidjan, au cours du point presse quotidien sur le Coronavirus (COVID-19) dans sa commune, les actions que le Conseil municipal a menées, notamment la sensibilisation, la distribution de kits alimentaires et de 65 000 cache-nez, en vue de freiner la propagation du COVID-19.

Au niveau de la sensibilisation, le maire et son équipe, avec la collaboration des associations de jeunes et femmes, des ONG et des comités de gestion des quartiers et villages, ont sillonné les marchés, gares, plages, quartiers et l'abattoir pour passer les messages.

Une programmation spéciale COVID-19 sur la radio communale ATM, un partenariat avec les radios confessionnelles Radio Espoir et Al Bayane et une communication visuelle et digitale soutenue ont été réalisés.

Au chapitre social, la mairie a distribué gratuitement des vivres et kits de protection aux chefs de communautés ethniques et religieuses, aux associations et partis politiques, aux forces de sécurité de la commune et aux populations vulnérables, entre autres, veuves, retraités, handicapés et sinistrés du récent déguerpissement des zones d'Adjouffou et Aérocanal.

Selon le maire, une aide financière accompagnée de vivres et non vivres a été apportée aux familles confinées après la détection en leur sein d'un cas suspect ou avéré.

Sur le plan sanitaire, Sylvestre Emmou a indiqué que le Comité communal de veille a été activé, afin d'alerter les équipes du district sanitaire, de l'INHP et de la mairie dès la découverte d'un cas suspect.

Des points de lavage des mains ont été installés dans les lieux publics, les marchés et autres lieux publics désinfectés.