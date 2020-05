Cote d'Ivoire: Présidentielle 2020 - La jeunesse du Rhdp revisite son plan d'action de terrain

L'Union des jeunes du Rhdp (Uj-Rhdp) a organisé, samedi à la rue Lepic à Cocody, une assemblée générale.

Dah Sansan, son président, à l'ouverture de cette grande réunion élargie aux membres du bureau et aux coordonnateurs de région de cette structure, a déclaré que l'objectif visé est non seulement de mobiliser les jeunes Houphouétistes autour de la candidature d'Amadou Gon Coulibaly à la présidentielle d'octobre, mais aussi de peaufiner les stratégies et revisiter le plan d'action de terrain pour la victoire de leur parti politique.

A cet égard, il a rappelé que des assemblées régionales ont été organisées à Port-Bouët, Adjamé, Bingerville, Plateau, Attécoubé, Abobo-Anyama, Grand-Bassam, Yopougon-Songon et Jacqueville-Dabou.

« Nous avons fait du bon travail, mais beaucoup reste à faire. Avant le 15 juin, nous devons être capables de présenter une véritable base de données, sachant que notre objectif est d'obtenir 70% des voix au premier tour de l'élection présidentielle », a-t-il fait savoir.

Dah Sansan a saisi l'occasion pour exhorter les présidents régionaux à finaliser l'implantation des bureaux de coordination régionale, des délégations départementales, communales, sous-préfectorales, de zone et de secteur le plus tôt possible.

Pour plus d'efficacité sur le terrain, les jeunes ont posé le problème de moyens financiers et dénoncé le manque de réunion hebdomadaire, le manque de consensus autour du choix de certains responsables politiques de l'Uj-Rhdp par les coordonnateurs régionaux.

Dah Sansan a dit avoir pris bonne note de leurs préoccupations. Il a promis de corriger les dysfonctionnements décriés.

Il a ensuite invité ses jeunes " frères" à continuer le travail de mobilisation sur le terrain pour que le Rhdp demeure la première force politique du pays.