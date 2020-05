Madagascar: Football - Nicolas Dupuis cible une vingtaine de joueurs

Renforcer et compléter les Barea. Perfectionniste, Nicolas Dupuis poursuit sa quête de performances et de progrès pour son équipe.

Dans une vidéo postée sur les réseaux sociaux ce weekend, le technicien français a évoqué les tâches qui incombent actuellement à lui et à son staff: « On travaille sur les recrutements, dont le dernier en date est celui de Sylvio (Ouassiero). J'ai la chance d'avoir une équipe en France qui travaille bien. On pense à l'avenir, des joueurs plus jeunes pour les Barea du futur. Ils (ndlr : mes collaborateurs) sont en train de me monter une liste d'une vingtaine de joueurs (en Europe), d'origine malgache et susceptibles de venir nous renforcer et nous compléter ».

Les propos du sélectionneur s'inscrivent dans la continuité de la politique affichée depuis plusieurs mois. C'est-à-dire rajeunir son effectif, qui comptait parmi les plus avancés en termes de moyenne d'âge durant la Coupe d'Afrique des Nations de l'an passé.

Une chose est sûre, Dupuis ne se repose pas sur ses lauriers: « Deuxième point sur lequel on se penche, c'est le visionnage (des vidéos) de nos futurs adversaires (en éliminatoires de la CAN), à savoir la Côte d'Ivoire, l'Ethiopie et le Niger, mais aussi nos adversaires dans le cadre des qualifications pour la Coupe du monde. Et ce, sachant qu'on ne sait pas quand on va jouer ». Quand est-ce que les compétitions reprendront ? Le patron des Barea pense qu'il faudra encore attendre plusieurs mois: « Je serais étonné, connaissant la sagesse du président Ahmad, qu'on puisse jouer d'ici octobre ou novembre. Tant qu'on n'est pas sûr d'avoir vaincu le coronavirus, le président Ahmad ne prendra aucun risque. Patience ».