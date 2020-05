Madagascar: Détection - Soixante six nouveaux cas positifs en deux jours

Des personnes qui n'ont pas bu du covid-organics viennent d'être contaminées par le coronavirus et elles sont au nombre total de soixante six.

Le samedi, quarante cinq nouveaux cas sont signalés et le lendemain, vingt et un autres. En deux jours successifs, il est fait état de l'existence de soixante six porteurs du covid-19 détectés. Quinze d'entre eux sont partis de Toamasina et c'est à leur arrivée à Antananarivo, que le virus a été détecté en eux, à la suite de prélèvements réalisés samedi. La veille, le laboratoire mobile de l'Institut Pasteur, en œuvre à Toamasina, a découvert seize cas positifs sur quarante prélèvements réalisés.

C'est toujours de cette ville que sont originaires trois cas positifs sur cent vingt prélèvements analysés au Centre d'infectiologie Charles Mérieux. S'agissant de l'ensemble des analyses réalisées par les deux laboratoires vendredi, vingt et un cas positifs sont détectés dans la capitale et officiellement rapportés samedi. Parmi ces cas positifs se trouvent seize habitants du quartier de Manarintsoa-Isotry, au cœur de la capitale. D'après la Pr Hante Marie Danielle Vololontiana, porte-parole du Centre de commandement opérationnel de la lutte contre le covid-19, « il s'agit de proches d'un malade du covid-19 hospitalisé le 10 mai». Hier dans le même quartier, cent personnes ont passé le test d'identification du coronavirus ou PCR, dont les résultats sont attendus rapidement, surtout qu'un nouveau laboratoire vient d'ouvrir ses portes pour prendre part à l'analyse des prélèvements dans les prochains jours.

Contamination en hausse

Seules deux personnes ont été déclarées guéries, samedi. Cent quatorze cas de guérison sont totalisés hier. Selon la porte-parole du CCO d'Ivato, « cent quatre vingt-dix malades du coronavirus sont en traitement ». Hier, les vingt et un cas positifs rapportés, confirment l'ampleur de la propagation du coronavirus à Toamasina. « La propagation du covid-19 à Toamasina provient d'Ambatovy », selon la Pr Hanta Marie Danielle Vololontiana.

Tandis que deux malades en état grave sont traités à Toamasina, six nouveaux cas de coronavirus sont signalés hier. Parmi les quarante-cinq cas positifs annoncés samedi, elle a indiqué que « cinq d'entre eux figuraient parmi les soixante sept cas controversés ». Tous les malades symptomatiques ou non, peuvent transmettre le coronavirus s'ils ne sont pas détectés à temps. La Pr Hanta Marie Danielle Vololontiana avance qu'il faut respecter les gestes barrières afin d'éviter les contacts et elle a publiquement dénoncé le trafic d'autorisations de circulation destinées aux véhicules qui se vendent entre 150 000 à 200 000 ariary, d'où la contamination inter-villes.