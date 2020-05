Madagascar: The Voice Afrique Francophone - Miandry est qualifié pour les live

Incontestablement, les talents malgaches font sensation dans le continent noir.

Après les D-Lain et Denise, c'est au tour de Miandry de faire figure de proue. Dans le télécrochet the Voice Afrique Francophone, l'étoile malgache brille de plus belle. Samedi dernier s'est tenue l'épreuve des K.O opposant Miandry à une Myriador déterminée. Mais une fois de plus, Miandry a su séduire son coach avec une prestation des plus brillantes. Avec un niveau aussi élevé soit-il, le talent malgache n'en démord pas et décroche un ticket pour le grand live dans l'équipe de Charlotte Dipanda.

Même si, pour le coach, le choix a été difficile à ce stade de la compétition, il a décidé de garder le talent malgache. C'est avec la chanson « Amassen » de Soul Bangs que Miandry a définitivement gagné le passage au niveau supérieur. Prochaine étape: le grand show, un live en direct dans lequel les candidats auront à convaincre le public qui donnera son avis sur chaque prestation.

Ayant commencé dans le monde du gospel, Miandry Rabenaivo est un habitué des scènes. Véritable challenger, il s'est fait une certaine notoriété dans des concours de chants dans lesquels il a déjà montré passion, zèle et charisme. Cette fois, c'est la couleur de Madagascar qu'il porte haut dans ce concours panafricain. Gardons les yeux braqués sur ce chanteur prometteur à suivre de près !