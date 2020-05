Sénégal: Tambacounda - L' hôpital regional et la situation des personnels face à la COVID-19, en débat

C'est connu, une douzaine d'agents de santé dont 4 médecins et 4 infirmiers a été contaminée par Covid-19, pratiquement la totalité des cas que la commune de Tambacounda a enregistrée.

Cette situation a installé une peur bleue chez les usagers du centre hospitalier régional de Tambacounda et atteint le moral de certains personnels.

Le président du Conseil départemental Sina Cissokho, président du conseil d'administration a dans la foulée tenu, samedi, une réunion de cette instance de direction, la seconde en l'espace d'un mois, histoire d'explorer des voies et moyens de réconcilier l'hôpital avec les populations et de réarmer moralement les troupes.

Auparavant, Sina Cissokho a fait un tour au centre hospitalier, aux côtés de la directrice, pour rencontrer des représentants du personnel , et c'était pour « leur apporter le soutien moral et les remerciements de l'ensemble des couches de la population qui ont magnifié les efforts énormes qu'ils abattent quotidiennement en leur apportant des soins adéquats et les écouter pour recueillir leurs préoccupations fondamentales avant d'entrer en conseil d'administration », a-t-il expliqué.

Un geste vivement salué et par les personnels et par les populations qui soutiendront avoir distingué le président Cissokho en première ligne dans cette croisade contre Covid-19.

Aucune décision majeure prise n'a cependant filtré de cette rencontre du conseil d'administration mais, nos sources avancent que des sujets inhérents au suivi médical et psychosocial de l'ensemble des personnels et de leurs familles, leur protection avec des moyens beaucoup plus adéquats auraient été débattus.

Pour l'heure, la quasi-totalité des services du centre hospitalier régional de Tambacounda continuent de tourner, même s'il est très clairement établi que le niveau de fréquentation a baissé.

Le président du Conseil départemental de Tambacounda de lancer un appel pressant à l'ensemble des fils de la région naturelle du Sénégal oriental pour un soutien à cet établissement de santé de référence dont il laissera entendre qu'il en a tant besoin dans la mesure où, « l'Etat et les collectivités territoriales ne peuvent pas tout faire », a-t-il argué.