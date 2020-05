Sénégal: Dr Cheikh Sokhna - «Il y a 4 souches de coronavirus qui circulent au Sénégal... »

L'institut de recherche et de développement (Ird) de Dakar a trouvé pas moins de 4 types de coronavirus circulant au Sénégal, depuis longtemps.

C'est la révélation du Docteur Cheikh Sokhna, Directeur de l'Ird qui était l'invité de l'émission Objection d'hier, dimanche 17 mai. Sur les ondes de la radio Sud Fm, M. Sokhna n'a pas manqué d'informer que le virus, qui connait beaucoup de mutations, est dans les particules aérosols de l'air.

Devrons-nous apprendre à vivre en présence du coronavirus, comme l'a suggéré le chef de l'Etat, Macky Sall ? Le moins que l'on puisse dire, c'est que le Sénégal avait sur son sol, et depuis longtemps, des types de coronavirus.

C'est du moins la révélation faite hier, dimanche 17 mai, par le Docteur Cheikh Sokhna, à l'émission Objection de la radio privée Sud Fm.

En effet, le Directeur de l'institut de recherche et de développement (Ird) de Dakar, qui s'exprimait sur les mutations du coronavirus, a laissé entendre qu'au Sénégal «il y a 4 souches de coronavirus ou types de coronavirus qui circulent et qui créent ce qu'on appelle des rhumes.

Depuis toujours». Il explique que sous l'égide de l'Ird, il y a un programme qui s'appelle l'identification des maladies liées à la fièvre.

C'est, selon lui, ce qui a permis de trouver dans certains échantillons respiratoires de malades ou de personnes asymptomatiques ces 4 types de coronavirus.

L'invité du journaliste Baye Oumar Guèye a, par ailleurs, indiqué qu'il y a beaucoup de types de coronavirus.

Il dira à cet effet que «dans l'arsenal du coronavirus, nous avons 36 coronavirus entre l'animal et l'homme et sur ces 36, il y a 7 qui infectent l'homme et le septième est le Covid-19 qui est beaucoup plus virulent et beaucoup plus dangereux, plus contagieux». Mieux, Dr Sokhna explique que le virus connait beaucoup de mutations.

D'ailleurs même, il renseigne qu'une récente étude a montré que «le virus est dans les particules aérosols de l'air. Cela veut dire que, même du coté ambiant comme ça, on peut avoir le virus qui circule».

Il n'a pas manqué de rappeler que tout au début, on parlait de problèmes pulmonaires, ensuite de problèmes cardiaques, d'embolie pulmonaire, et maintenant d'attaque de la flore intestinale.

Le Docteur Cheikh Sokhna a toutefois précisé que jusque-là, il n'a pas été démontré que les virus retrouvés dans l'air sont infectieux. Pour cela, il va falloir faire des expériences sur ce matériel génétique du virus retrouvé dans les particules aérosols de l'air.