Sénégal: Cours et Tribunaux - Reprise des audiences, dès ce lundi 18 mai

Après un peu plus de deux mois de suspension, décidé par le Garde des Sceaux, ministre de la Justice, Me Malick Sall, les audiences des Cours et Tribunaux reprennent aujourd'hui, lundi 18 mai.

Me Malick Sall avait pris la décision d'arrêter ces audiences pour une durée de trois semaines, le 14 mars dernier, pour s'aligner à la mesure d'interdiction de tout rassemblement décrétée par le Chef de l'Etat dans le cadre de la lutte contre la propagation du coronavirus (Covid-19).

Initialement annoncée pour trois semaines, à l'image des écoles et universités du Sénégal, la suspension des audiences des Cours et Tribunaux aura duré un peu plus de deux mois.

Les Cours et Tribunaux du pays vont reprendre leur fonctionnement à partir d'aujourd'hui, lundi 18 mai, conformément à la volonté de la tutelle.

En effet, à la «suite de l'adaptation de la stratégie de lutte contre la pandémie (Covid-19), décidée par le président de la République et à l'invitation du Garde des Sceaux, ministre de la Justice, les audiences des Cours et Tribunaux reprendront à compter du lundi 18 mai 2020», lit-on dans un avis dont une copie est parvenu à la rédaction de Sud Quotidien.

Me Papa Laïty Ndiaye, Bâtonnier de l'Ordre des avocats qui informe ainsi ses confrères du barreau de la levée de la mesure de suspension, précise que le temple de Thémis ne retrouvera sa marche normale qu'au terme de l'état d'urgence fixé le 2 juin.

«Il est vraisemblable qu'un rythme normal soit trouvé autour du 02 juin 2020, terme fixé pour l'état d'urgence».

Mais en attendant, il rappelle les robes noires au respect des mesures et gestes barrières. «L'attention de toutes et de tous est particulièrement attirée sur la stricte observation des mesures de sécurité.

Portons donc nos masques, armonsnous de nos gels hydroalcooliques, rompons avec les poignées de main et les accolades, bref observons la distanciation sociale.

Il y va de notre survie», déclare-t-il, souhaitant à toutes et à tous une «bonne reprise et le salut, face à ce fléau inédit».