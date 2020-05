Congo-Kinshasa: COVID-19 - Guy Loando au front, 1000 étudiants nourris par la fondation Widal

Toujours au front dans le combat contre Covid-19, le Sénateur Guy Loando, à travers sa Fondation Widal, ne finit pas de poser des actions de solidarité en cette période difficile pour tout le monde. Il a procédé, ce vendredi 15 mai, à la distribution des vivres aux étudiants des universités et Instituts Supérieurs de Kinshasa, qui logent dans les homes pendant cette période de confinement décrété par le Gouvernement.

Institut Supérieur Pédagogique de la Gombe, Institut Supérieur d'Architecture et d'Urbanisme, Académie des Beaux-Arts,... au total, 9 établissements universitaires, soit plus de 1000 étudiants, sont des bénéficiaires de ce grand élan de solidarité. Dans la même après-midi, c'est fut le tour de l'Institut National pour Aveugles, INAV situé au sein du Centre de Handicapés sur l'avenue des Huileries, dans la commune de la Gombe. Là, il a fait carton plein : vivres, masques, matelas et enveloppe.

Des vivres et masques pour les internes en confinement

Des centaines de cartons de poulets, plusieurs dizaines de sacs de riz et d'haricots, des cartons de boites de tomates, plusieurs litres d'huile végétale ont été distribués dans les hommes des étudiants restés en confinement. La cérémonie de partage a eu lieu à l'internat de l'Institut Supérieur Pédagogique de la Gombe, en présence des étudiants logés sur ce site.

Prenant la parole, l'Honorable Sénateur Guy Loando a indiqué qu'il n'était pas, pour lui, évident de prendre la parole étant donné que l'action qu'il venait poser s'inscrivait dans le cadre de l'élan de solidarité souhaité par le chef de l'Etat, pendant cette période où la crise liée à la pandémie de Covid-19 sévit dans notre pays.

Il ajoute que le monde entier est aussi frappé, qu'on ne le savait pas, et que cette maladie est venue changer la vie des gens. Nonobstant cette situation, il n'a pas manqué d'afficher son optimiste avec cette conscience que les choses allaient s'améliorer et que les efforts seraient en train d'être fournis dans ce sens, parce qu'il faut terminer l'année qu'on a déjà commencée.

Quant au but de son déplacement, l'avocat précise : « dans ce grand élan de solidarité, je suis venu partager avec des étudiants, en confinement, dans les homes, ce quelques vivres ainsi que des masques de protection pour faire barrière au Covid-19. Certains sont séparés de leurs parents qui, peut-être, sont en provinces, et d'autres traverses des moments vraiment difficiles. J'étais aussi étudiant comme vous.»

Avant de partir, Guy Loando en a profité pour inviter les étudiants à la lecture et à la réflexion autour de « la Tribune de réflexion » où beaucoup de problèmes ont été abordés et des solutions proposées pour la bonne gestion de l'après Covid-19. Et ce que sera le pays après la crise.

Pour sa part, Brenda Monkango, la représentante des étudiants, s'est dit honorée du geste posé par l'honorable sénateur à qui il a présenté les remerciements les plus sincères au nom de la coordination estudiantine.

«A partir d'aujourd'hui, je deviens Ambassadeur des personnes vivants avec handicap» !

Juste après le tour des universités et instituts supérieurs classiques, le sénateur Guy Loando s'est rendu à l'Institut National pour Aveugles, INAV, en sigle, où l'émotion a été très vive. Il sied de noter que cet établissement forme des personnes non-voyantes au niveau primaire, secondaire et même supérieur.

D'après les dires de Monsieur Rio, chargé de mission de l'INAV, c'est là que les aveugles se sont confinés. Pour la plupart, ceux qui passent la nuit à la belle étoile. Mais, il n'a pas seulement plaidé en faveur des aveugles, mais aussi de toutes les personnes vivant avec handicap.

Rio a fait savoir à leur hôte de marque que l'aveugle ne veut pas demander, il veut aussi travailler. Il a rappelé des conditions de vie difficile de ses paires qui, depuis que les autorités ont suspendu le trafic du Beach Ngobila, envahissent de nouveau le boulevard en s'adonnant à la mendicité.

Ce sont, parfois, des parents qui n'ont plus de moyens de supporter leurs familles. Il a expliqué que les pensionnaires de ce site dorment à même le sol, ne sont pas alimentés en eau potable par la Regideso, n'ont ni lave-mains, ni savon.

C'est ce qui fait qu'ils ne savent pas respecter certaines mesures- barrières au Covid-19. Au besoin, il avait souhaité que l'honorable sénateur dote leur centre des bornes fontaines comme il l'a fait partout ailleurs. Le représentant de ces compatriotes vulnérables avait aussi abordé le point en rapport avec leur prise en charge médical.

Il a affirmé connaître de sérieux problèmes liés à l'accès aux soins pour la simple raison que leur structure hospitalière manque de tout, jusqu'au simple comprimé.

Même son de cloche avec Israël Kabongo, un non-voyant, mais étudiant en Droit dans une université de la place qui s'est, surtout, plaint du manque de frais académiques, de l'absence de certaines exonérations dans les établissements universitaires où s'inscrivent des personnes vivant avec handicap, et que personne ne se souvient qu'il existe des non-voyants à ce niveau d'enseignement.

Donc, leur situation sociale reste loin d'être aisée. Pour finir, tous ont chargé le sénateur Guy Loando d'être leur interprète, mieux leur ambassadeur auprès des autorités du pays.

Touché, il n'a pas caché ses émotions. Venant avec une idée, celui de poser les actions en rapport avec l'élan de solidarité, voilà qu'il en trouve une autre. C'est-à-dire de nouvelles réalités qui s'imposent. C'est dans cet esprit qu'il déclare solennellement: « A partir d'aujourd'hui, je deviens ambassadeur des personnes vivant avec handicap ! ».

Cette déclaration a provoqué des acclamations nourries de l'assistance. Il a poussé loin jusqu'à manifester sa volonté de plaider la cause de ces vulnérables, qu'il soit dans ses passages médiatiques ou dans des communications politiques.

Ici, le Sénateur s'est montré rassurant : « Etant donné qu'il y a toute la crème intellectuelle, ici, vous n'avez besoin que de l'accompagnement et de l'encadrement. Je vous déclare solennellement que ceci devient mon combat. Nous allons planifier des actions à mener. Et je vais entrer en contact avec le ministère des Affaires Sociales. Car, faudra-t-il, qu'il y ait une solution globale. Je ne promets rien, mais j'agis ! »

100 matelas offerts aux vulnérables

Du tic au tac, le leader de Widal Fondation a immédiatement réagi aux soucis des personnes vivant avec handicap qui disaient passer la nuit sur des morceaux de carton du fait de la promiscuité. Une offre de 100 matelas a été faite. Elle a provoqué des cris de joie. Dans l'objectif de venir leur partager des vivres et les masques de protection, en plus d'une enveloppe pour des besoins exprimés sur place, Guy Loando trouve de nouvelles réalités qu'il inscrit, tout de suite, dans cet élan de solidarité. Car, tout le monde doit mettre la main à la pâte.