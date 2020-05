Angola: Le gouvernement souligne le rôle des télécommunications

Luanda — Le gouvernement angolais a souligné ce dimanche le rôle que joue le secteur des télécommunications et des technologies de l'information dans le contexte social et dans l'économie angolaise et mondiale.

Cette reconnaissance est exprimée dans un message du Ministère des Télécommunications, Technologies de l'information et de la Communication sociale (MINTTICS), faisant allusion au 17 mai, Journée mondiale des télécommunications et de la société de l'information, qui est célébrée cette année sous la devise "Connect 2030": TIC pour les objectifs de développement durable ".

Dans le message, le ministère souligne que la date représente un moment d'évaluation, tant pour la société dans son ensemble que pour les opérateurs de communications électroniques en particulier.

MINTTICS considère que le secteur des télécommunications et des technologies de l'information est "fondamental" dans le processus de modernisation de la gouvernance, du développement social et économique, ainsi que de l'inclusion sociale.

La note précise que le secteur des TIC est un "levier fondamental" dans le processus de développement socio-économique, dans la lutte contre la pauvreté et dans la poursuite des objectifs du Millénaire.

Selon MINTTICS, de nombreuses actions programmées pour le secteur, en Angola, ont déjà produit des résultats, qui se reflètent dans l'amélioration continue de la fourniture des services de téléphonie publique et de base, de l'accès à Internet et des services associés.

Le département ministériel indique également que, grâce aux programmes et projets mis en œuvre, l'Angola compte actuellement environ 15 millions d'abonnés à la téléphonie mobile, sept millions d'internautes et plus de deux millions d'abonnés à la télévision payante.

D'autre part, il appelle les professionnels des télécommunications et des technologies de l'information à continuer de travailler avec dévouement.

Il demande aux utilisateurs des communications électroniques de faire un "usage responsable" des services numériques et des réseaux sociaux, à un moment où le monde est confronté à la pandémie de COVID-19.

La Journée mondiale des Télécommunications et de la société de l'information est célébrée depuis le 17 mai 2006, par décision de l'Assemblée générale des Nations Unies.

Jusqu'en 2006, la Journée mondiale des télécommunications était célébrée, en hommage à la fondation de l'Union internationale des télécommunications (UIT), qui a eu lieu le 17 mai 1865, il y a précisément 155 ans.

Cette dernière est l'agence des Nations Unies spécialisée en télécommunications et technologies de l'information et dont la mission est de normaliser et de réguler les ondes radio et télécommunications internationales.

Elle est composée de 193 pays, dont l'Angola, et de plus de 700 entités privées et universitaires dans le monde.